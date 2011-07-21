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شاهد.. نماذج جديدة لبدائل مقترحة لخيام في المشاعر وتطوير البنية التحتية

خطة يبدأ العمل بها تدريجياً تتضمن مشاريع تتم دراستها من قبل "ملكية مكة"

كشفت مصادر لـ"العربية" عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لها.

وسيتم ذلك، بحسب تلك المصادر، خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجياً وستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ضيوف الرحمن الحج موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نماذج جديدة لبدائل مقترحة لخيام في المشاعر وتطوير البنية التحتية
سبق

كشفت مصادر لـ"العربية" عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لها.

وسيتم ذلك، بحسب تلك المصادر، خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجياً وستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
12:09 AM
اخر تعديل
21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:41 AM

شاهد.. نماذج جديدة لبدائل مقترحة لخيام في المشاعر وتطوير البنية التحتية

خطة يبدأ العمل بها تدريجياً تتضمن مشاريع تتم دراستها من قبل "ملكية مكة"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
5,513

كشفت مصادر لـ"العربية" عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لها.

وسيتم ذلك، بحسب تلك المصادر، خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجياً وستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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201,250 سيارة ..

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