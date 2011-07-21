كشفت مصادر لـ"العربية" عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لها. وسيتم ذلك، بحسب تلك المصادر، خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجياً وستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

شاهد.. نماذج جديدة لبدائل مقترحة لخيام في المشاعر وتطوير البنية التحتية عبدالحكيم شار سبق 2021-07-21 كشفت مصادر لـ"العربية" عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لها.



وسيتم ذلك، بحسب تلك المصادر، خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجياً وستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 12:09 AM

اخر تعديل 21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442 05:41 AM

شاهد.. نماذج جديدة لبدائل مقترحة لخيام في المشاعر وتطوير البنية التحتية خطة يبدأ العمل بها تدريجياً تتضمن مشاريع تتم دراستها من قبل "ملكية مكة"





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كشفت مصادر لـ"العربية" عن الانتهاء من نماذج جديدة لبدائل مقترحة للخيام في المشاعر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لها.



وسيتم ذلك، بحسب تلك المصادر، خلال خطة يبدأ العمل بها تدريجياً وستتضمن عدة مشاريع تتم دراستها من قبل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.