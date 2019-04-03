احتفل عبدالله سالم الخماش بمناسبة زواجه، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور، بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.
"الخماش" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل عبدالله سالم الخماش بمناسبة زواجه، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور، بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.
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"الخماش" يحتفل بزواجه في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-03
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
01:36 AM
"الخماش" يحتفل بزواجه في الطائف
احتفل عبدالله سالم الخماش بمناسبة زواجه، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور، بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.
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