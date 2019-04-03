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"الخماش" يحتفل بزواجه في الطائف

احتفل عبدالله سالم الخماش بمناسبة زواجه، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور، بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.

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"الخماش" يحتفل بزواجه في الطائف
سبق

احتفل عبدالله سالم الخماش بمناسبة زواجه، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور، بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
01:36 AM

"الخماش" يحتفل بزواجه في الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل عبدالله سالم الخماش بمناسبة زواجه، بإحدى قاعات الأفراح في محافظة الطائف، في ليلةٍ غمرها الفرح والسرور، بحضور جميع الأقارب والأصدقاء والزملاء والمشايخ ورجال الأعمال.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,058
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,325
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,107
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,976

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