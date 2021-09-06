قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال"

تعرض فريق الاستقلال الإيراني لعدة أزمات قبل أيام من مواجهة الهلال السعودي في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأولى الأزمات في صفوف الفريق جاءت عن طريق المدافع محمد دانشگر الذي لم يغادر مع بعثة الفريق للإمارات لمواجهة ⁧‫الهلال‬⁩.

‏وكانت تقارير قد أشارت لأن اللاعب يمتلك عرضاً من الخور القطري، وأنه يريد فسخ تعاقده مع ناديه الحالي، وبالتالي بات غيابه عن مباراة الهلال مؤكداً.

ثاني أزمات الإيرانيين تتمثل في حارس مرمى الفريق الأساسي رشيد مظاهري الذي قرر فسخ عقده مع الفريق، وبالتالي غيابه هو الآخر عن المباراة.

يُذكر أن قائمة فريق الهلال الآسيوية قد ضمّت كلاً من المدافع هيون سوو والبرازيلي ماتيوس بيريرا والمهاجمين غوميز وماريغا.