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قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال"

تعرض فريق الاستقلال الإيراني لعدة أزمات قبل أيام من مواجهة الهلال السعودي في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأولى الأزمات في صفوف الفريق جاءت عن طريق المدافع محمد دانشگر الذي لم يغادر مع بعثة الفريق للإمارات لمواجهة ⁧‫الهلال‬⁩.

‏وكانت تقارير قد أشارت لأن اللاعب يمتلك عرضاً من الخور القطري، وأنه يريد فسخ تعاقده مع ناديه الحالي، وبالتالي بات غيابه عن مباراة الهلال مؤكداً.

ثاني أزمات الإيرانيين تتمثل في حارس مرمى الفريق الأساسي رشيد مظاهري الذي قرر فسخ عقده مع الفريق، وبالتالي غيابه هو الآخر عن المباراة.

يُذكر أن قائمة فريق الهلال الآسيوية قد ضمّت كلاً من المدافع هيون سوو والبرازيلي ماتيوس بيريرا والمهاجمين غوميز وماريغا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال"
سبق

تعرض فريق الاستقلال الإيراني لعدة أزمات قبل أيام من مواجهة الهلال السعودي في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأولى الأزمات في صفوف الفريق جاءت عن طريق المدافع محمد دانشگر الذي لم يغادر مع بعثة الفريق للإمارات لمواجهة ⁧‫الهلال‬⁩.

‏وكانت تقارير قد أشارت لأن اللاعب يمتلك عرضاً من الخور القطري، وأنه يريد فسخ تعاقده مع ناديه الحالي، وبالتالي بات غيابه عن مباراة الهلال مؤكداً.

ثاني أزمات الإيرانيين تتمثل في حارس مرمى الفريق الأساسي رشيد مظاهري الذي قرر فسخ عقده مع الفريق، وبالتالي غيابه هو الآخر عن المباراة.

يُذكر أن قائمة فريق الهلال الآسيوية قد ضمّت كلاً من المدافع هيون سوو والبرازيلي ماتيوس بيريرا والمهاجمين غوميز وماريغا.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
06:44 PM

قبل مواجهة "الهلال".. الأزمات تضرب فريق "الاستقلال"

A A A
محمد السيّد - الرياض
9
8,019

تعرض فريق الاستقلال الإيراني لعدة أزمات قبل أيام من مواجهة الهلال السعودي في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأولى الأزمات في صفوف الفريق جاءت عن طريق المدافع محمد دانشگر الذي لم يغادر مع بعثة الفريق للإمارات لمواجهة ⁧‫الهلال‬⁩.

‏وكانت تقارير قد أشارت لأن اللاعب يمتلك عرضاً من الخور القطري، وأنه يريد فسخ تعاقده مع ناديه الحالي، وبالتالي بات غيابه عن مباراة الهلال مؤكداً.

ثاني أزمات الإيرانيين تتمثل في حارس مرمى الفريق الأساسي رشيد مظاهري الذي قرر فسخ عقده مع الفريق، وبالتالي غيابه هو الآخر عن المباراة.

يُذكر أن قائمة فريق الهلال الآسيوية قد ضمّت كلاً من المدافع هيون سوو والبرازيلي ماتيوس بيريرا والمهاجمين غوميز وماريغا.

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