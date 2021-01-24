النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الطائف" تناقش محاور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال ورشة  "إرساء أركان الضبط الداخلي بإدارات الأمانة"

قدمَ مدير عام المراجعة الفنية والتشغيلية بوكالة الوزارة للمراجعة الداخلية، وأمين اللجنة الفرعية لحماية النزاهة المهندس خالد الزهراني، وبحضور قيادات ومديري الإدارات بأمانة الطائف، ورشة عمل بعنوان "رفع كفاءة العمليات من خلال تفعيل أركان الضبط الداخلي".

وقد استعرضت الورشة أبرز المحاور التي من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وشرح أهمية تقييم مستوى النضج، بالإضافة إلى إرساء أركان الضبط الداخلي بإدارات الأمانة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمانة الطائف" تناقش محاور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
سبق

قدمَ مدير عام المراجعة الفنية والتشغيلية بوكالة الوزارة للمراجعة الداخلية، وأمين اللجنة الفرعية لحماية النزاهة المهندس خالد الزهراني، وبحضور قيادات ومديري الإدارات بأمانة الطائف، ورشة عمل بعنوان "رفع كفاءة العمليات من خلال تفعيل أركان الضبط الداخلي".

وقد استعرضت الورشة أبرز المحاور التي من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وشرح أهمية تقييم مستوى النضج، بالإضافة إلى إرساء أركان الضبط الداخلي بإدارات الأمانة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
09:21 PM

"أمانة الطائف" تناقش محاور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال ورشة  "إرساء أركان الضبط الداخلي بإدارات الأمانة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
58

قدمَ مدير عام المراجعة الفنية والتشغيلية بوكالة الوزارة للمراجعة الداخلية، وأمين اللجنة الفرعية لحماية النزاهة المهندس خالد الزهراني، وبحضور قيادات ومديري الإدارات بأمانة الطائف، ورشة عمل بعنوان "رفع كفاءة العمليات من خلال تفعيل أركان الضبط الداخلي".

وقد استعرضت الورشة أبرز المحاور التي من شأنها المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وشرح أهمية تقييم مستوى النضج، بالإضافة إلى إرساء أركان الضبط الداخلي بإدارات الأمانة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,880
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,681
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,895
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,755

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة