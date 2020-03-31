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أعلى معدل يومي بالبلاد.. الكاميرون تسجِّل 40 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تُعتبر أكثر البلدان تضررًا بالفيروس بجنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا

سجَّلت الكاميرون أمس الاثنين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ إعلان الحالة الأولى في البلاد يوم 6 مارس؛ وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 139، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

وتفصيلاً، تُعتبر الكاميرون الآن واحدة من أكثر البلدان تضررًا بالمرض في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ ويُعزَى هذا الارتفاع الأخير في الحالات جزئيًّا إلى قرار الحكومة تعميم التحاليل الطبية من أجل تقصٍّ أفضل للوباء.

وطلبت الحكومة الكاميرونية من الأشخاص الذين دخلوا البلاد منذ 10 مارس الاتصال بالسلطات الصحية لفحصهم.

الكاميرون فيروس كورونا الجديد

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أعلى معدل يومي بالبلاد.. الكاميرون تسجِّل 40 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجَّلت الكاميرون أمس الاثنين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ إعلان الحالة الأولى في البلاد يوم 6 مارس؛ وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 139، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

وتفصيلاً، تُعتبر الكاميرون الآن واحدة من أكثر البلدان تضررًا بالمرض في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ ويُعزَى هذا الارتفاع الأخير في الحالات جزئيًّا إلى قرار الحكومة تعميم التحاليل الطبية من أجل تقصٍّ أفضل للوباء.

وطلبت الحكومة الكاميرونية من الأشخاص الذين دخلوا البلاد منذ 10 مارس الاتصال بالسلطات الصحية لفحصهم.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:12 AM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:28 AM

أعلى معدل يومي بالبلاد.. الكاميرون تسجِّل 40 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تُعتبر أكثر البلدان تضررًا بالفيروس بجنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الكاميرون أمس الاثنين 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل يومي منذ إعلان الحالة الأولى في البلاد يوم 6 مارس؛ وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 139، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.

وتفصيلاً، تُعتبر الكاميرون الآن واحدة من أكثر البلدان تضررًا بالمرض في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ ويُعزَى هذا الارتفاع الأخير في الحالات جزئيًّا إلى قرار الحكومة تعميم التحاليل الطبية من أجل تقصٍّ أفضل للوباء.

وطلبت الحكومة الكاميرونية من الأشخاص الذين دخلوا البلاد منذ 10 مارس الاتصال بالسلطات الصحية لفحصهم.

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