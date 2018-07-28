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"الأرصاد": احتمال استمرار الأمطار على مناطق عدة حتى نهاية الأسبوع

بما يشمل عسير والباحة وجازان ونجران ويمتد لمرتفعات مكة والمدينة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مناطق عدة.

وأوضح المركز أن هذه الفرصة لهطول الأمطار تشمل مناطق "عسير، الباحة، جازان ونجران".

وأشار إلى أن تأثير هذه الحالة يمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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"الأرصاد": احتمال استمرار الأمطار على مناطق عدة حتى نهاية الأسبوع
سبق

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مناطق عدة.

وأوضح المركز أن هذه الفرصة لهطول الأمطار تشمل مناطق "عسير، الباحة، جازان ونجران".

وأشار إلى أن تأثير هذه الحالة يمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
02:57 PM

"الأرصاد": احتمال استمرار الأمطار على مناطق عدة حتى نهاية الأسبوع

بما يشمل عسير والباحة وجازان ونجران ويمتد لمرتفعات مكة والمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لاستمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مناطق عدة.

وأوضح المركز أن هذه الفرصة لهطول الأمطار تشمل مناطق "عسير، الباحة، جازان ونجران".

وأشار إلى أن تأثير هذه الحالة يمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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