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البرازيلي "نيريس" يعزّز دفاع "الحزم"

قادماً من نادي الوصل الإماراتي

عزّز نادي الحزم خط دفاع فريقه الكروي الأول، بعد أن وقّعت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله المقحم مع المدافع البرازيلي "نيريس" قادماً من نادي "الوصل" الإماراتي.

وسبق للاعب "نيريس" صاحب الـ29 سنة أن مثّل العديد من الأندية وهي: سانتا كروز البرازيلي، وبوافيستا البرتغالي، وإنترناسيونال البرازيلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البرازيلي "نيريس" يعزّز دفاع "الحزم"
سبق

عزّز نادي الحزم خط دفاع فريقه الكروي الأول، بعد أن وقّعت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله المقحم مع المدافع البرازيلي "نيريس" قادماً من نادي "الوصل" الإماراتي.

وسبق للاعب "نيريس" صاحب الـ29 سنة أن مثّل العديد من الأندية وهي: سانتا كروز البرازيلي، وبوافيستا البرتغالي، وإنترناسيونال البرازيلي.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
05:20 PM

البرازيلي "نيريس" يعزّز دفاع "الحزم"

قادماً من نادي الوصل الإماراتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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عزّز نادي الحزم خط دفاع فريقه الكروي الأول، بعد أن وقّعت إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالله المقحم مع المدافع البرازيلي "نيريس" قادماً من نادي "الوصل" الإماراتي.

وسبق للاعب "نيريس" صاحب الـ29 سنة أن مثّل العديد من الأندية وهي: سانتا كروز البرازيلي، وبوافيستا البرتغالي، وإنترناسيونال البرازيلي.

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