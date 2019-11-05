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تقرير أمريكي: طهران دمرت العراق.. وهتاف "إيران برا برا" القاسم المشترك في بغداد

قال إن الخبراء يرون أن الإيرانيين يتدخلون لقمع التظاهرات وتعزيز الحكومة المركزية

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المهتمة بالشؤون السياسية إن إيران تقف بشكل كبير خلف دمار العراق ولوحظ احتجاج الكثير من المحتجين العراقيين وهم يوجهون اللوم إلى إيران والقوة التي تؤيدها طهران في اللجوء إلى العنف، بينما أحد مطالبهم الأساسية هو إزالة النفوذ الإيراني.

وفي التفاصيل، ذكر التقرير الأمريكي أن الهتاف "إيران، برا برا" بات قاسماً مشتركاً بين المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وانتشرت تسجيلات تظهر محتجين وهم يحرقون العلم الإيراني.

وأضاف التقرير أن الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق سببها الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تعيشها بسبب استغلال إيران للعراق في تحقيق مصالحها الخاصة، وسرقة مقدراته وأموال الشعب العراقي وبدعمها للسياسيين الفاسدين، حتى بلغ مستوى البطالة بين الشباب 25%، كما أن شخصاً من كل خمسة أشخاص يعيش تحت خط الفقر، على رغم من الثروة النفطية الهائلة التي يتمتع بها العراق.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء يرون أن الإيرانيين يتدخلون بشكل كبير في محاولة لقمع التظاهرات، وتعزيز الحكومة المركزية في مواجهة ضغط الاحتجاجات، ونشروا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لتوفير معلومات استخباراتية وقناصة.

وقتل أكثر من 150 شخصاً في جولة العنف الأولى، وكشف تحقيق أجرته الحكومة العراقية أن 70% منهم قتلوا بطلقات في الرأس والصدر، وتزايد عدد الضحايا نتيجة استخدام قوى الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، والعديد من القتلى هم من المراهقين، وقد تسببت وفاتهم بموجة غضب عارمة في العراق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تقرير أمريكي: طهران دمرت العراق.. وهتاف "إيران برا برا" القاسم المشترك في بغداد
سبق

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المهتمة بالشؤون السياسية إن إيران تقف بشكل كبير خلف دمار العراق ولوحظ احتجاج الكثير من المحتجين العراقيين وهم يوجهون اللوم إلى إيران والقوة التي تؤيدها طهران في اللجوء إلى العنف، بينما أحد مطالبهم الأساسية هو إزالة النفوذ الإيراني.

وفي التفاصيل، ذكر التقرير الأمريكي أن الهتاف "إيران، برا برا" بات قاسماً مشتركاً بين المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وانتشرت تسجيلات تظهر محتجين وهم يحرقون العلم الإيراني.

وأضاف التقرير أن الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق سببها الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تعيشها بسبب استغلال إيران للعراق في تحقيق مصالحها الخاصة، وسرقة مقدراته وأموال الشعب العراقي وبدعمها للسياسيين الفاسدين، حتى بلغ مستوى البطالة بين الشباب 25%، كما أن شخصاً من كل خمسة أشخاص يعيش تحت خط الفقر، على رغم من الثروة النفطية الهائلة التي يتمتع بها العراق.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء يرون أن الإيرانيين يتدخلون بشكل كبير في محاولة لقمع التظاهرات، وتعزيز الحكومة المركزية في مواجهة ضغط الاحتجاجات، ونشروا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لتوفير معلومات استخباراتية وقناصة.

وقتل أكثر من 150 شخصاً في جولة العنف الأولى، وكشف تحقيق أجرته الحكومة العراقية أن 70% منهم قتلوا بطلقات في الرأس والصدر، وتزايد عدد الضحايا نتيجة استخدام قوى الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، والعديد من القتلى هم من المراهقين، وقد تسببت وفاتهم بموجة غضب عارمة في العراق.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:42 PM

تقرير أمريكي: طهران دمرت العراق.. وهتاف "إيران برا برا" القاسم المشترك في بغداد

قال إن الخبراء يرون أن الإيرانيين يتدخلون لقمع التظاهرات وتعزيز الحكومة المركزية

A A A
خالد علي - الرياض
1
1,418

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المهتمة بالشؤون السياسية إن إيران تقف بشكل كبير خلف دمار العراق ولوحظ احتجاج الكثير من المحتجين العراقيين وهم يوجهون اللوم إلى إيران والقوة التي تؤيدها طهران في اللجوء إلى العنف، بينما أحد مطالبهم الأساسية هو إزالة النفوذ الإيراني.

وفي التفاصيل، ذكر التقرير الأمريكي أن الهتاف "إيران، برا برا" بات قاسماً مشتركاً بين المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وانتشرت تسجيلات تظهر محتجين وهم يحرقون العلم الإيراني.

وأضاف التقرير أن الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق سببها الأوضاع الاقتصادية المزرية التي تعيشها بسبب استغلال إيران للعراق في تحقيق مصالحها الخاصة، وسرقة مقدراته وأموال الشعب العراقي وبدعمها للسياسيين الفاسدين، حتى بلغ مستوى البطالة بين الشباب 25%، كما أن شخصاً من كل خمسة أشخاص يعيش تحت خط الفقر، على رغم من الثروة النفطية الهائلة التي يتمتع بها العراق.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء يرون أن الإيرانيين يتدخلون بشكل كبير في محاولة لقمع التظاهرات، وتعزيز الحكومة المركزية في مواجهة ضغط الاحتجاجات، ونشروا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني لتوفير معلومات استخباراتية وقناصة.

وقتل أكثر من 150 شخصاً في جولة العنف الأولى، وكشف تحقيق أجرته الحكومة العراقية أن 70% منهم قتلوا بطلقات في الرأس والصدر، وتزايد عدد الضحايا نتيجة استخدام قوى الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، والعديد من القتلى هم من المراهقين، وقد تسببت وفاتهم بموجة غضب عارمة في العراق.

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