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مدني أبها ينتشل جثة مواطن من منحدر جبلي.. وصول الطائرة كان خطرًا وهذا ما حدث

تقدر مسافة السقوط بحوالي ٢٠٠٠ م.. حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال لوعورة المنطقة

تمكنت فرق الدفاع المدني بأبها بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية من انتشال جثة مواطن سقطت مركبته بمنحدر جبلي ببللحمر شمال المنطقة.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة ١٧:٢٩ من مساء أمس الأربعاء يفيد بوجود حالة لسقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة بإتجاه تهامة في قرية آل كامل بمركز بللحمر .
واضاف:على الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بعدد من الفرق التطوعية، بينها فريق جمعية السلام وفريق جمعية ساعد وفريق نجوم التطوع وفريق دعم .
وبالوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مركبة بداخلها شخص في منطقة شديدة الانحدار وصعوبة التضاريس، وتقدر مسافة السقوط بحوالي ٢٠٠٠ م، وقد تم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف بمباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع المتطوعين حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر هذا اليوم الخميس والبقاء معه لحين انتشاله، وشارك طيران الأمن في الحادث لمحاولة انتشاله، ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع فتم حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال مشياً على الأقدام صعوداً حتى الوصول بها لموقع التمركز في تمام الساعة ١٠:٠٥صباحاً وتسليم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

الدفاع المدني أبها جثة مواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني أبها ينتشل جثة مواطن من منحدر جبلي.. وصول الطائرة كان خطرًا وهذا ما حدث
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بأبها بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية من انتشال جثة مواطن سقطت مركبته بمنحدر جبلي ببللحمر شمال المنطقة.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة ١٧:٢٩ من مساء أمس الأربعاء يفيد بوجود حالة لسقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة بإتجاه تهامة في قرية آل كامل بمركز بللحمر .
واضاف:على الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بعدد من الفرق التطوعية، بينها فريق جمعية السلام وفريق جمعية ساعد وفريق نجوم التطوع وفريق دعم .
وبالوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مركبة بداخلها شخص في منطقة شديدة الانحدار وصعوبة التضاريس، وتقدر مسافة السقوط بحوالي ٢٠٠٠ م، وقد تم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف بمباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع المتطوعين حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر هذا اليوم الخميس والبقاء معه لحين انتشاله، وشارك طيران الأمن في الحادث لمحاولة انتشاله، ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع فتم حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال مشياً على الأقدام صعوداً حتى الوصول بها لموقع التمركز في تمام الساعة ١٠:٠٥صباحاً وتسليم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:07 PM

مدني أبها ينتشل جثة مواطن من منحدر جبلي.. وصول الطائرة كان خطرًا وهذا ما حدث

تقدر مسافة السقوط بحوالي ٢٠٠٠ م.. حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال لوعورة المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تمكنت فرق الدفاع المدني بأبها بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية من انتشال جثة مواطن سقطت مركبته بمنحدر جبلي ببللحمر شمال المنطقة.
وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها تلقى بلاغاً في تمام الساعة ١٧:٢٩ من مساء أمس الأربعاء يفيد بوجود حالة لسقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة بإتجاه تهامة في قرية آل كامل بمركز بللحمر .
واضاف:على الفور تم انتقال الفرق والمعدات المساندة لموقع الحادث ودعم الموقف بعدد من الفرق التطوعية، بينها فريق جمعية السلام وفريق جمعية ساعد وفريق نجوم التطوع وفريق دعم .
وبالوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن سقوط مركبة بداخلها شخص في منطقة شديدة الانحدار وصعوبة التضاريس، وتقدر مسافة السقوط بحوالي ٢٠٠٠ م، وقد تم التعامل مع الحالة بما يقتضيه الموقف بمباشرة الفرق اللازمة من موقع السقوط نزولاً للبحث والإنقاذ بالتعاون مع المتطوعين حتى تم العثور على جثمان الشخص فجر هذا اليوم الخميس والبقاء معه لحين انتشاله، وشارك طيران الأمن في الحادث لمحاولة انتشاله، ولكن تعذر ذلك بسبب خطورة وصول الطائرة للموقع فتم حمل الجثة بواسطة النقالة والحبال مشياً على الأقدام صعوداً حتى الوصول بها لموقع التمركز في تمام الساعة ١٠:٠٥صباحاً وتسليم الحادث للشرطة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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