صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين أشخاص أثناء حضورهم مناسبة اجتماعية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة - بفضل الله - من القبض عليهم، وهم (5) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 5 أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-16 صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين أشخاص أثناء حضورهم مناسبة اجتماعية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة - بفضل الله - من القبض عليهم، وهم (5) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.







16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 03:33 AM

اخر تعديل 16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 05:34 AM

شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على 5 أشخاص لمشاجرتهم في مناسبة اجتماعية ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي





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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين أشخاص أثناء حضورهم مناسبة اجتماعية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة - بفضل الله - من القبض عليهم، وهم (5) مواطنين، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.





