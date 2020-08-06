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أمين عسير يتفقد الخدمات المقدمة في سراة عبيدة

حث على المزيد من العطاء لمواكبة خطة التحول البلدي

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلدية سراة عبيدة؛ للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

والتقى "الحميدي" خلال جولته التفقدية، بعددٍ من منسوبي البلدية المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى، يتقدمهم رئيس البلدية بندر الشهراني، لبحث سير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية، لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصًا منه على راحتهم، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، فيما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة، بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

جاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير، للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق.

فيما تفقد الدكتور وليد الحميدي، عددًا من المرافق والحدائق العامة والمشاريع بالمحافظة، وقرية آل عابس الأثرية، ومتنزه السدرة، وحديقة مرحبين، وسوق الخميس.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير يتفقد الخدمات المقدمة في سراة عبيدة
سبق

زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلدية سراة عبيدة؛ للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

والتقى "الحميدي" خلال جولته التفقدية، بعددٍ من منسوبي البلدية المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى، يتقدمهم رئيس البلدية بندر الشهراني، لبحث سير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية، لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصًا منه على راحتهم، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، فيما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة، بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

جاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير، للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق.

فيما تفقد الدكتور وليد الحميدي، عددًا من المرافق والحدائق العامة والمشاريع بالمحافظة، وقرية آل عابس الأثرية، ومتنزه السدرة، وحديقة مرحبين، وسوق الخميس.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
05:49 PM

أمين عسير يتفقد الخدمات المقدمة في سراة عبيدة

حث على المزيد من العطاء لمواكبة خطة التحول البلدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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زار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلدية سراة عبيدة؛ للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

والتقى "الحميدي" خلال جولته التفقدية، بعددٍ من منسوبي البلدية المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى، يتقدمهم رئيس البلدية بندر الشهراني، لبحث سير العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية، لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصًا منه على راحتهم، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، فيما اطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحث الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة، بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

جاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير، للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق.

فيما تفقد الدكتور وليد الحميدي، عددًا من المرافق والحدائق العامة والمشاريع بالمحافظة، وقرية آل عابس الأثرية، ومتنزه السدرة، وحديقة مرحبين، وسوق الخميس.

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