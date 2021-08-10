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أفغانستان.. "طالبان" تستولي على الولاية الثامنة

بعد ساعات من سيطرتها على "فرح"

سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية بغلان في شمال أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)؛ ليصل عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 8 عواصم، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان.


واستولى مقاتلو الحركة في وقت سابق اليوم على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان.

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أفغانستان.. "طالبان" تستولي على الولاية الثامنة
سبق

سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية بغلان في شمال أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)؛ ليصل عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 8 عواصم، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان.


واستولى مقاتلو الحركة في وقت سابق اليوم على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
09:28 PM

أفغانستان.. "طالبان" تستولي على الولاية الثامنة

بعد ساعات من سيطرتها على "فرح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,090

سيطرت حركة طالبان على عاصمة ولاية بغلان في شمال أفغانستان، اليوم (الثلاثاء)؛ ليصل عدد عواصم الولايات التي سيطرت عليها الحركة حتى الآن إلى 8 عواصم، بحسب ما أعلن مسؤولون أفغان.


واستولى مقاتلو الحركة في وقت سابق اليوم على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان.

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