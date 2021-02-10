تجنب شبكة التحميل .. "كفاءة" يقدم حزمة نصائح لترشيد استهلاك الوقود للمركبة

أكد أن المحركات الصغيرة قد تعطي أداء مماثلاً للكبيرة باستخدام تقنيات ناقل الحركة

حثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ حيث إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة، إضافة إلى الوقوف في الظل قدر الإمكان، وتجنب الوقوف في الأماكن المشمسة.

وتفصيلاً، طالب المركز بالبحث عن "بطاقة اقتصاد الوقود" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة للفئة نقسها واختيار أفضلها توفيرًا للوقود.

وقال "كفاءة": شراء مركبة جديدة يعتمد كذلك على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل "الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة... إلخ"، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة.

وأضاف: المحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.

وأكد "كفاءة" أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تُسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

وطالب أصحاب المركبات بتجنب استخدام "شبكة التحميل" أعلى المركبة قدر الإمكان، نظرًا لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات العالية، مما يزيد استهلاك الوقود.