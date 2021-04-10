النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 878 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 578 خلال الـ24 ساعة الماضية

الشؤون التوجيهية بالحرمين تقدم حِزمة خدمات لقاصدي الحرم

مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية

‬ أعدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال أداء نسكهم؛ وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة.

وجنّدت الوكالة جميع خدماتها؛ ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بتسجيل تلاوات أئمة المسجد الحرام، وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع؛ مستثمرةً في ذلك التقنيات الحديثة لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين.

وأتاحت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها -عن بُعد- واستمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها؛ وذلك حرصًا منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

ونظرًا لأهمية تحقيق شعيرة الطواف وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فقد خصصت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين عددًا من المطوفين المؤهلين ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي لخدمة زوار المسجد الحرام من معتمرين؛ ليتمكنوا من أداء عملهم بإتقان.

وتتميز الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتعدد اللغات في الدعوة والإرشاد منها: (الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأردية).

وقد استعدت لاستقبال المرحلة المقبلة بعدد من البرامج الخادمة للزوار، وتحرص على نشر الدروس العلمية للزوار عبر الجانب الرقمي؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية، وتنظيم بعض البرامج والدروس العلمية للزوار.

واستعدت الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام لتوجيه الزائرين وتوعيتهم ونصحهم، وحرصها على ظهور الموظفين في الإدارة بمظهر المحتسب والقدوة والداعية كونها واجهة دينية تمثل العمل الدعوي ومشاركتها في اللجان الميدانية الداخلية والخارجية وترتيب الجنائز مع الجهات المختصة وذات العلاقة والنصح والتوجيه وتوزيع الكتيبات وإقامة الدورات التعريفية للمناسك "العمرة- الحج".

يُذكر أن برنامج "إجابة السائلين"، يُعد أحد أهم برامج التوجيه والإرشاد؛ إذ يجيب على أسئلة الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وغيرها من العبادات بأكثر من لغة؛ وفق ما يتعلق بالجوانب الفقهية والشرعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشؤون التوجيهية بالحرمين تقدم حِزمة خدمات لقاصدي الحرم
سبق

‬ أعدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال أداء نسكهم؛ وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة.

وجنّدت الوكالة جميع خدماتها؛ ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بتسجيل تلاوات أئمة المسجد الحرام، وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع؛ مستثمرةً في ذلك التقنيات الحديثة لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين.

وأتاحت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها -عن بُعد- واستمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها؛ وذلك حرصًا منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

ونظرًا لأهمية تحقيق شعيرة الطواف وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فقد خصصت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين عددًا من المطوفين المؤهلين ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي لخدمة زوار المسجد الحرام من معتمرين؛ ليتمكنوا من أداء عملهم بإتقان.

وتتميز الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتعدد اللغات في الدعوة والإرشاد منها: (الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأردية).

وقد استعدت لاستقبال المرحلة المقبلة بعدد من البرامج الخادمة للزوار، وتحرص على نشر الدروس العلمية للزوار عبر الجانب الرقمي؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية، وتنظيم بعض البرامج والدروس العلمية للزوار.

واستعدت الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام لتوجيه الزائرين وتوعيتهم ونصحهم، وحرصها على ظهور الموظفين في الإدارة بمظهر المحتسب والقدوة والداعية كونها واجهة دينية تمثل العمل الدعوي ومشاركتها في اللجان الميدانية الداخلية والخارجية وترتيب الجنائز مع الجهات المختصة وذات العلاقة والنصح والتوجيه وتوزيع الكتيبات وإقامة الدورات التعريفية للمناسك "العمرة- الحج".

يُذكر أن برنامج "إجابة السائلين"، يُعد أحد أهم برامج التوجيه والإرشاد؛ إذ يجيب على أسئلة الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وغيرها من العبادات بأكثر من لغة؛ وفق ما يتعلق بالجوانب الفقهية والشرعية.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
02:29 PM

الشؤون التوجيهية بالحرمين تقدم حِزمة خدمات لقاصدي الحرم

مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
615

‬ أعدت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتوفير جميع الخدمات التوجيهية والإرشادية في المسجد الحرام وتسخيرها لخدمة الزوار والمعتمرين خلال أداء نسكهم؛ وفق ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الراهنة.

وجنّدت الوكالة جميع خدماتها؛ ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين والإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب والإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين والإدارة العامة للتوجيه والإرشاد والإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام وفق الخطط والرؤى المعدة لذلك.

وتقوم الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بتسجيل تلاوات أئمة المسجد الحرام، وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع؛ مستثمرةً في ذلك التقنيات الحديثة لتحقيق الرسالة السامية لمنبر الحرمين الشريفين.

وأتاحت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها -عن بُعد- واستمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها؛ وذلك حرصًا منها على ملء أوقات قاصدي المسجد الحرام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

ونظرًا لأهمية تحقيق شعيرة الطواف وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فقد خصصت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين عددًا من المطوفين المؤهلين ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي لخدمة زوار المسجد الحرام من معتمرين؛ ليتمكنوا من أداء عملهم بإتقان.

وتتميز الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتعدد اللغات في الدعوة والإرشاد منها: (الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا، والإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلاندية، والأوزبكية والأردية).

وقد استعدت لاستقبال المرحلة المقبلة بعدد من البرامج الخادمة للزوار، وتحرص على نشر الدروس العلمية للزوار عبر الجانب الرقمي؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لاستفادة أكبر شريحة ممكنة من هذه العلوم الشرعية، وتنظيم بعض البرامج والدروس العلمية للزوار.

واستعدت الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام لتوجيه الزائرين وتوعيتهم ونصحهم، وحرصها على ظهور الموظفين في الإدارة بمظهر المحتسب والقدوة والداعية كونها واجهة دينية تمثل العمل الدعوي ومشاركتها في اللجان الميدانية الداخلية والخارجية وترتيب الجنائز مع الجهات المختصة وذات العلاقة والنصح والتوجيه وتوزيع الكتيبات وإقامة الدورات التعريفية للمناسك "العمرة- الحج".

يُذكر أن برنامج "إجابة السائلين"، يُعد أحد أهم برامج التوجيه والإرشاد؛ إذ يجيب على أسئلة الزوار والمعتمرين المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وغيرها من العبادات بأكثر من لغة؛ وفق ما يتعلق بالجوانب الفقهية والشرعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,011
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,281

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة