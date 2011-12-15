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"جاهزون للعمل".. جامعة شقراء تنفّذ برنامجًا تدريبيًّا لرفع خبرات الخريجين والطلاب

استمر أسبوعًا.. واستهدف تنمية المهارات الأساسية والتمهيد للانخراط بسوق العمل

اختتمت عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "جاهزون للعمل"، "ready to work"، والذي استهدف تنمية المهارات الأساسية للخريجين والطلاب والباحثين عن وظيفة؛ من أجل التمهيد للانخراط في سوق العمل وتحقيق أعلى مستويات التميز.

اشتمل البرنامج على 7 دورات تدريبية في مختلف المجالات، واستمر لأسبوع خلال الفترة من 5- 11/ 12/ 2021م، بمعدل 14 ساعة تدريبية، وبمشاركة 832 مشاركًا ومشاركة من المجتمع المحلي ضمن برنامج "دمج المعنى" ببرامج خدمة المجتمع.

قدّم البرنامج مجموعة من المدربين الذين يمتلكون شهادات تدريب معتمدة، ولديهم خبرة نوعية في هذه المجالات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال وسائل التواصل المرئي عبر تطبيق WebEx.

وقد تنوعت الدورات التي قدّمها البرنامج، لتشمل دورة: مهارات التواصل الفعال التي تهدف إلى التعرف على مفهوم الاتصال الفعال، والتمييز بين أنواعه، وتحديد عناصره، واكتساب مهارات الاتصال الفعال.. إضافة إلى دورة مهارات التحدث باللغة الإنجليزية في بيئة العمل التي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية، وتشجيع المتدربين على التفاعل، واستخدام اللغة الإنجليزية كلغة حوار من خلال مواضيع متنوعة تنطوي على أنشطة مختلفة مثل: القراءة والاستماع والمحادثة.

واحتوى البرنامج على دورة مقدمة في مهارات تعلم اللغة الصينية التي هدفت إلى التعرف على أهم مكوناتها بما فيها من كلمات وحروف، والتعرف على أساسياتها للمبتدئين، بالإضافة إلى معرفة مستقبل اللغة الصينية وأهمية دراستها، إضافة إلى دورة مهارات استخدام الحاسب الآلي للأغراض الوظيفية التي هدفت إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لاستخدام برامج الحاسب الآلي التطبيقية بكفاءة وفعالية، وكذلك معرفة المهارات اللازمة في استخدام حزمة التطبيقات المكتبية في تحرير المستندات، وبناء قواعد البيانات وإنشاء العروض التقديمية، والتعامل مع الجداول الإلكترونية.

وضم البرنامج دورة عن الارتباط الوظيفي، هدفت للتعرف على مفهوم الارتباط الوظيفي من حيث النشأة والأهمية، ومعرفة خصائص الموظف المرتبط بوظيفته، وأهم الاستراتيجيات لبناء الارتباط الوظيفي لدى الموظفين، ودورة إدارة البيانات التي تهدف إلى التعرف على أنواع البيانات وكيفية إدارتها.

وفي نهاية البرنامج، تم تقديم دورة مقدمة في ريادة الأعمال الاجتماعية "human center design" التي هدفت إلى التعرف على مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية ومبادئها والفرق بينها وبين ريادة الأعمال الربحية، كما تم تناول أحد أهم الأدوات في هذا المجال وهي منهجية التصميم المرتكز على الإنسان ومبادئها والتعرف أكثر حول خطواتها ومراحلها والأدوات المستخدمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جاهزون للعمل".. جامعة شقراء تنفّذ برنامجًا تدريبيًّا لرفع خبرات الخريجين والطلاب
سبق

اختتمت عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "جاهزون للعمل"، "ready to work"، والذي استهدف تنمية المهارات الأساسية للخريجين والطلاب والباحثين عن وظيفة؛ من أجل التمهيد للانخراط في سوق العمل وتحقيق أعلى مستويات التميز.

اشتمل البرنامج على 7 دورات تدريبية في مختلف المجالات، واستمر لأسبوع خلال الفترة من 5- 11/ 12/ 2021م، بمعدل 14 ساعة تدريبية، وبمشاركة 832 مشاركًا ومشاركة من المجتمع المحلي ضمن برنامج "دمج المعنى" ببرامج خدمة المجتمع.

قدّم البرنامج مجموعة من المدربين الذين يمتلكون شهادات تدريب معتمدة، ولديهم خبرة نوعية في هذه المجالات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال وسائل التواصل المرئي عبر تطبيق WebEx.

وقد تنوعت الدورات التي قدّمها البرنامج، لتشمل دورة: مهارات التواصل الفعال التي تهدف إلى التعرف على مفهوم الاتصال الفعال، والتمييز بين أنواعه، وتحديد عناصره، واكتساب مهارات الاتصال الفعال.. إضافة إلى دورة مهارات التحدث باللغة الإنجليزية في بيئة العمل التي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية، وتشجيع المتدربين على التفاعل، واستخدام اللغة الإنجليزية كلغة حوار من خلال مواضيع متنوعة تنطوي على أنشطة مختلفة مثل: القراءة والاستماع والمحادثة.

واحتوى البرنامج على دورة مقدمة في مهارات تعلم اللغة الصينية التي هدفت إلى التعرف على أهم مكوناتها بما فيها من كلمات وحروف، والتعرف على أساسياتها للمبتدئين، بالإضافة إلى معرفة مستقبل اللغة الصينية وأهمية دراستها، إضافة إلى دورة مهارات استخدام الحاسب الآلي للأغراض الوظيفية التي هدفت إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لاستخدام برامج الحاسب الآلي التطبيقية بكفاءة وفعالية، وكذلك معرفة المهارات اللازمة في استخدام حزمة التطبيقات المكتبية في تحرير المستندات، وبناء قواعد البيانات وإنشاء العروض التقديمية، والتعامل مع الجداول الإلكترونية.

وضم البرنامج دورة عن الارتباط الوظيفي، هدفت للتعرف على مفهوم الارتباط الوظيفي من حيث النشأة والأهمية، ومعرفة خصائص الموظف المرتبط بوظيفته، وأهم الاستراتيجيات لبناء الارتباط الوظيفي لدى الموظفين، ودورة إدارة البيانات التي تهدف إلى التعرف على أنواع البيانات وكيفية إدارتها.

وفي نهاية البرنامج، تم تقديم دورة مقدمة في ريادة الأعمال الاجتماعية "human center design" التي هدفت إلى التعرف على مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية ومبادئها والفرق بينها وبين ريادة الأعمال الربحية، كما تم تناول أحد أهم الأدوات في هذا المجال وهي منهجية التصميم المرتكز على الإنسان ومبادئها والتعرف أكثر حول خطواتها ومراحلها والأدوات المستخدمة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
09:33 AM

"جاهزون للعمل".. جامعة شقراء تنفّذ برنامجًا تدريبيًّا لرفع خبرات الخريجين والطلاب

استمر أسبوعًا.. واستهدف تنمية المهارات الأساسية والتمهيد للانخراط بسوق العمل

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فلاح الجوفان - شقراء
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اختتمت عمادة السنة التحضيرية بجامعة شقراء، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "جاهزون للعمل"، "ready to work"، والذي استهدف تنمية المهارات الأساسية للخريجين والطلاب والباحثين عن وظيفة؛ من أجل التمهيد للانخراط في سوق العمل وتحقيق أعلى مستويات التميز.

اشتمل البرنامج على 7 دورات تدريبية في مختلف المجالات، واستمر لأسبوع خلال الفترة من 5- 11/ 12/ 2021م، بمعدل 14 ساعة تدريبية، وبمشاركة 832 مشاركًا ومشاركة من المجتمع المحلي ضمن برنامج "دمج المعنى" ببرامج خدمة المجتمع.

قدّم البرنامج مجموعة من المدربين الذين يمتلكون شهادات تدريب معتمدة، ولديهم خبرة نوعية في هذه المجالات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال وسائل التواصل المرئي عبر تطبيق WebEx.

وقد تنوعت الدورات التي قدّمها البرنامج، لتشمل دورة: مهارات التواصل الفعال التي تهدف إلى التعرف على مفهوم الاتصال الفعال، والتمييز بين أنواعه، وتحديد عناصره، واكتساب مهارات الاتصال الفعال.. إضافة إلى دورة مهارات التحدث باللغة الإنجليزية في بيئة العمل التي تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية، وتشجيع المتدربين على التفاعل، واستخدام اللغة الإنجليزية كلغة حوار من خلال مواضيع متنوعة تنطوي على أنشطة مختلفة مثل: القراءة والاستماع والمحادثة.

واحتوى البرنامج على دورة مقدمة في مهارات تعلم اللغة الصينية التي هدفت إلى التعرف على أهم مكوناتها بما فيها من كلمات وحروف، والتعرف على أساسياتها للمبتدئين، بالإضافة إلى معرفة مستقبل اللغة الصينية وأهمية دراستها، إضافة إلى دورة مهارات استخدام الحاسب الآلي للأغراض الوظيفية التي هدفت إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة لاستخدام برامج الحاسب الآلي التطبيقية بكفاءة وفعالية، وكذلك معرفة المهارات اللازمة في استخدام حزمة التطبيقات المكتبية في تحرير المستندات، وبناء قواعد البيانات وإنشاء العروض التقديمية، والتعامل مع الجداول الإلكترونية.

وضم البرنامج دورة عن الارتباط الوظيفي، هدفت للتعرف على مفهوم الارتباط الوظيفي من حيث النشأة والأهمية، ومعرفة خصائص الموظف المرتبط بوظيفته، وأهم الاستراتيجيات لبناء الارتباط الوظيفي لدى الموظفين، ودورة إدارة البيانات التي تهدف إلى التعرف على أنواع البيانات وكيفية إدارتها.

وفي نهاية البرنامج، تم تقديم دورة مقدمة في ريادة الأعمال الاجتماعية "human center design" التي هدفت إلى التعرف على مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية ومبادئها والفرق بينها وبين ريادة الأعمال الربحية، كما تم تناول أحد أهم الأدوات في هذا المجال وهي منهجية التصميم المرتكز على الإنسان ومبادئها والتعرف أكثر حول خطواتها ومراحلها والأدوات المستخدمة.

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