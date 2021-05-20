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التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

برعاية مصرية.. والقاهرة توفد وفدين أمنيين لمتابعة إجراءات التنفيذ

جرى الاتفاق على وقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتباراً من فجر غد الجمعة بتوقيت فلسطين برعاية مصرية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، في بيان اليوم، بأن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

مصر غزة فلسطين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبق

جرى الاتفاق على وقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتباراً من فجر غد الجمعة بتوقيت فلسطين برعاية مصرية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، في بيان اليوم، بأن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:38 PM

التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

برعاية مصرية.. والقاهرة توفد وفدين أمنيين لمتابعة إجراءات التنفيذ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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5,206

جرى الاتفاق على وقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتباراً من فجر غد الجمعة بتوقيت فلسطين برعاية مصرية.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، في بيان اليوم، بأن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

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