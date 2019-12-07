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بالصور .. مجهولون "يفحّطون" وسط شارع رئيسي بـ"الطائف".. والسكان يتذمرون

تسبُّبوا بعدد من الحوادث وألحقوا بمساكن ومركبات الأهالي تلفيات

جدَّد عدد من سكان حي "قروى" بالطائف شكواهم من مجهولين؛ حوّلوا شارع رئيسي إلى ساحة للتفحيط بشكل يومي خلال ساعات الليل المتأخرة، مجددين مطالبهم بمتابعتهم أمنيًّا، ومتابعة تجمعاتهم التي يثيرونها، وخصوصًا قائدي الدراجات النارية؛ ما يتسبب في إزعاجهم، وإيقاظهم من منامهم.

وكان حادث قد تسبب فيه أحد المفحطين مساء أمس بعد أن اصطدم بمركبة من نوع فورد، تقف أمام منزل صاحبها في شارع الأعشى بحي قروى في الطائف، وذلك بعد ليلة تفحيط مزعجة، بدأت بعد الثالثة من فجر اليوم، بخلاف الحوادث السابقة التي ارتكبوها، واصطدامهم بجدران المنازل المحيطة، وتسببهم في وقت سابق بهدم أحد تلك الجدران بعد الدخول فيه من قِبل مركبة أثناء التفحيط.

وقال أحد السكان المتضررين لـ"سبق": تم عمل مطبات صناعية قبل أكثر من عشر سنوات بالشارع، أسهمت في منع المفحطين من الوجود، إلا أنه قبل سنوات بسيطة تمت إزالة تلك المطبات؛ ما زاد من وجودهم، واستمرار ممارستهم التفحيط.

وأشار إلى كثافة البلاغات الواردة إلى الأمن، مطالبًا بوجود الدوريات، ومراقبتها الحالة، وضبط ممارسي التفحيط، ومعاقبتهم نظامًا، وتخليص السكان من إزعاجهم، وكذلك تخليصهم من الخطورة التي يشكلونها على منازلهم وعلى مركباتهم التي تقف بجانبها.

تفحيط حي قروى الطائف

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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بالصور .. مجهولون "يفحّطون" وسط شارع رئيسي بـ"الطائف".. والسكان يتذمرون
سبق

جدَّد عدد من سكان حي "قروى" بالطائف شكواهم من مجهولين؛ حوّلوا شارع رئيسي إلى ساحة للتفحيط بشكل يومي خلال ساعات الليل المتأخرة، مجددين مطالبهم بمتابعتهم أمنيًّا، ومتابعة تجمعاتهم التي يثيرونها، وخصوصًا قائدي الدراجات النارية؛ ما يتسبب في إزعاجهم، وإيقاظهم من منامهم.

وكان حادث قد تسبب فيه أحد المفحطين مساء أمس بعد أن اصطدم بمركبة من نوع فورد، تقف أمام منزل صاحبها في شارع الأعشى بحي قروى في الطائف، وذلك بعد ليلة تفحيط مزعجة، بدأت بعد الثالثة من فجر اليوم، بخلاف الحوادث السابقة التي ارتكبوها، واصطدامهم بجدران المنازل المحيطة، وتسببهم في وقت سابق بهدم أحد تلك الجدران بعد الدخول فيه من قِبل مركبة أثناء التفحيط.

وقال أحد السكان المتضررين لـ"سبق": تم عمل مطبات صناعية قبل أكثر من عشر سنوات بالشارع، أسهمت في منع المفحطين من الوجود، إلا أنه قبل سنوات بسيطة تمت إزالة تلك المطبات؛ ما زاد من وجودهم، واستمرار ممارستهم التفحيط.

وأشار إلى كثافة البلاغات الواردة إلى الأمن، مطالبًا بوجود الدوريات، ومراقبتها الحالة، وضبط ممارسي التفحيط، ومعاقبتهم نظامًا، وتخليص السكان من إزعاجهم، وكذلك تخليصهم من الخطورة التي يشكلونها على منازلهم وعلى مركباتهم التي تقف بجانبها.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
11:09 PM

بالصور .. مجهولون "يفحّطون" وسط شارع رئيسي بـ"الطائف".. والسكان يتذمرون

تسبُّبوا بعدد من الحوادث وألحقوا بمساكن ومركبات الأهالي تلفيات

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فهد العتيبي - الطائف
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3,615

جدَّد عدد من سكان حي "قروى" بالطائف شكواهم من مجهولين؛ حوّلوا شارع رئيسي إلى ساحة للتفحيط بشكل يومي خلال ساعات الليل المتأخرة، مجددين مطالبهم بمتابعتهم أمنيًّا، ومتابعة تجمعاتهم التي يثيرونها، وخصوصًا قائدي الدراجات النارية؛ ما يتسبب في إزعاجهم، وإيقاظهم من منامهم.

وكان حادث قد تسبب فيه أحد المفحطين مساء أمس بعد أن اصطدم بمركبة من نوع فورد، تقف أمام منزل صاحبها في شارع الأعشى بحي قروى في الطائف، وذلك بعد ليلة تفحيط مزعجة، بدأت بعد الثالثة من فجر اليوم، بخلاف الحوادث السابقة التي ارتكبوها، واصطدامهم بجدران المنازل المحيطة، وتسببهم في وقت سابق بهدم أحد تلك الجدران بعد الدخول فيه من قِبل مركبة أثناء التفحيط.

وقال أحد السكان المتضررين لـ"سبق": تم عمل مطبات صناعية قبل أكثر من عشر سنوات بالشارع، أسهمت في منع المفحطين من الوجود، إلا أنه قبل سنوات بسيطة تمت إزالة تلك المطبات؛ ما زاد من وجودهم، واستمرار ممارستهم التفحيط.

وأشار إلى كثافة البلاغات الواردة إلى الأمن، مطالبًا بوجود الدوريات، ومراقبتها الحالة، وضبط ممارسي التفحيط، ومعاقبتهم نظامًا، وتخليص السكان من إزعاجهم، وكذلك تخليصهم من الخطورة التي يشكلونها على منازلهم وعلى مركباتهم التي تقف بجانبها.

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