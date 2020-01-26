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بعد إغماءة فرحة الفوز.. الإماراتي عبدالرحمن محمد يتجاوز أزمته الصحية

المحلل الرياضي بقنوات دبي الرياضية أصيب بضيق تنفس ولم يستطع إكمال حديثه

سقط المحلل الرياضي الإماراتي عبدالرحمن محمد في الاستوديو بعد فوز الإمارات على أستراليا، وذلك نتيجة حالة إغماء وقد أصيب بضيق تنفس ولم يستطع إكمال حديثه مع مشاعر الفرحة بالفوز والتأهل.

وطمأن مشعل القحطاني مذيع ومدير الأخبار بقنوات دبي الرياضية الجميع على سلامته وكتب تغريدة: "لمن يسأل عن محلل قنوات دبي الرياضية الكابتن القدير عبدالرحمن محمد والذي سقط على أرض الأستوديو قبل قليل نتيجة حالة إغماء، أبشركم أنه الآن في حالة مستقرة ويتم نقله للمستشفى دعواتنا جميعاً له بالشفاء العاجل بإذن الله ".

وغرد المعلق الإماراتي عدنان حمد " نطمئن الجميع على صحة وسلامة الزميل عبدالرحمن محمد الذي تعرض لحالة إغماء وهبوط مفاجئ في الضغط أثناء بث البرنامج.. تم إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وحالته مستقرة في مستشفى راشد".

وكان منتخب الإمارات الأول لكرة القدم تأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل.


وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إغماءة فرحة الفوز.. الإماراتي عبدالرحمن محمد يتجاوز أزمته الصحية
سبق

سقط المحلل الرياضي الإماراتي عبدالرحمن محمد في الاستوديو بعد فوز الإمارات على أستراليا، وذلك نتيجة حالة إغماء وقد أصيب بضيق تنفس ولم يستطع إكمال حديثه مع مشاعر الفرحة بالفوز والتأهل.

وطمأن مشعل القحطاني مذيع ومدير الأخبار بقنوات دبي الرياضية الجميع على سلامته وكتب تغريدة: "لمن يسأل عن محلل قنوات دبي الرياضية الكابتن القدير عبدالرحمن محمد والذي سقط على أرض الأستوديو قبل قليل نتيجة حالة إغماء، أبشركم أنه الآن في حالة مستقرة ويتم نقله للمستشفى دعواتنا جميعاً له بالشفاء العاجل بإذن الله ".

وغرد المعلق الإماراتي عدنان حمد " نطمئن الجميع على صحة وسلامة الزميل عبدالرحمن محمد الذي تعرض لحالة إغماء وهبوط مفاجئ في الضغط أثناء بث البرنامج.. تم إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وحالته مستقرة في مستشفى راشد".

وكان منتخب الإمارات الأول لكرة القدم تأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل.


وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
12:38 AM

بعد إغماءة فرحة الفوز.. الإماراتي عبدالرحمن محمد يتجاوز أزمته الصحية

المحلل الرياضي بقنوات دبي الرياضية أصيب بضيق تنفس ولم يستطع إكمال حديثه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
2,315

سقط المحلل الرياضي الإماراتي عبدالرحمن محمد في الاستوديو بعد فوز الإمارات على أستراليا، وذلك نتيجة حالة إغماء وقد أصيب بضيق تنفس ولم يستطع إكمال حديثه مع مشاعر الفرحة بالفوز والتأهل.

وطمأن مشعل القحطاني مذيع ومدير الأخبار بقنوات دبي الرياضية الجميع على سلامته وكتب تغريدة: "لمن يسأل عن محلل قنوات دبي الرياضية الكابتن القدير عبدالرحمن محمد والذي سقط على أرض الأستوديو قبل قليل نتيجة حالة إغماء، أبشركم أنه الآن في حالة مستقرة ويتم نقله للمستشفى دعواتنا جميعاً له بالشفاء العاجل بإذن الله ".

وغرد المعلق الإماراتي عدنان حمد " نطمئن الجميع على صحة وسلامة الزميل عبدالرحمن محمد الذي تعرض لحالة إغماء وهبوط مفاجئ في الضغط أثناء بث البرنامج.. تم إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وحالته مستقرة في مستشفى راشد".

وكان منتخب الإمارات الأول لكرة القدم تأهل لدور نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تغلبه على منتخب أستراليا بهدف دون مقابل.


وسيلتقي منتخب الإمارات بمنتخب قطر مساء الثلاثاء المقبل في مباراة نصف النهائي على ملعب محمد بن زايد.

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