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لماذا لا تطبّق المملكة إجراءات احترازية مشددة.. متحدث "الداخلية" يجيب

ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي.. ‫الرياض تتصدر وجازان الأقل

‬كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدّم طلال الشلهوب بأن أبرز المخالفات المرصودة هي عدم لبس الكمامة والتجمعات المخالفة مشيرا في هذا الصدد إلى ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي وتصدرت منطقة الرياض بأعلى عدد من المخالفات وكانت جازان الأقل.

وأضاف "الشلهوب" خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، وسيتم تكثيفها وهناك قوة مخصصة في الجهات الأمنية لضبط المخالفين مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص تقوم بضبط المخالفات والمخالفين.

ونصح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الجميع بالابتعاد عن المواقع التي تشهد تجمعات مخالفة أو ضعفاً في تطبيق البروتوكولات.

وعن تطبيق إجراءات مشابه في بعض الدول في تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجول وإغلاق الأنشطة أضاف أنه على حديث متحدث وزارة الصحة بأن "جميع الإجراءات الاحترازية في ‫المملكة تأتي بشكل استباقي، ولدينا القدرة على رصد الحالات بشكل دقيق ومبكر".

وختم: الوقائع والظروف مختلفة من دولة لأخرى، ولكن لدينا في المملكة قيادة حكيمة ورحيمة ومجتمع واعٍ، بالتعاون مع أبطال الأمن والصحة للوقوف بوعي والتزام كالبنيان المرصوص أمام هذه الجائحة إلى أن تزول عن بلادنا والعالم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا لا تطبّق المملكة إجراءات احترازية مشددة.. متحدث "الداخلية" يجيب
سبق

‬كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدّم طلال الشلهوب بأن أبرز المخالفات المرصودة هي عدم لبس الكمامة والتجمعات المخالفة مشيرا في هذا الصدد إلى ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي وتصدرت منطقة الرياض بأعلى عدد من المخالفات وكانت جازان الأقل.

وأضاف "الشلهوب" خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، وسيتم تكثيفها وهناك قوة مخصصة في الجهات الأمنية لضبط المخالفين مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص تقوم بضبط المخالفات والمخالفين.

ونصح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الجميع بالابتعاد عن المواقع التي تشهد تجمعات مخالفة أو ضعفاً في تطبيق البروتوكولات.

وعن تطبيق إجراءات مشابه في بعض الدول في تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجول وإغلاق الأنشطة أضاف أنه على حديث متحدث وزارة الصحة بأن "جميع الإجراءات الاحترازية في ‫المملكة تأتي بشكل استباقي، ولدينا القدرة على رصد الحالات بشكل دقيق ومبكر".

وختم: الوقائع والظروف مختلفة من دولة لأخرى، ولكن لدينا في المملكة قيادة حكيمة ورحيمة ومجتمع واعٍ، بالتعاون مع أبطال الأمن والصحة للوقوف بوعي والتزام كالبنيان المرصوص أمام هذه الجائحة إلى أن تزول عن بلادنا والعالم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
04:57 PM
اخر تعديل
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
08:01 PM

لماذا لا تطبّق المملكة إجراءات احترازية مشددة.. متحدث "الداخلية" يجيب

ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي.. ‫الرياض تتصدر وجازان الأقل

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
12,166

‬كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدّم طلال الشلهوب بأن أبرز المخالفات المرصودة هي عدم لبس الكمامة والتجمعات المخالفة مشيرا في هذا الصدد إلى ضبط أكثر من 41 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي وتصدرت منطقة الرياض بأعلى عدد من المخالفات وكانت جازان الأقل.

وأضاف "الشلهوب" خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، وسيتم تكثيفها وهناك قوة مخصصة في الجهات الأمنية لضبط المخالفين مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص تقوم بضبط المخالفات والمخالفين.

ونصح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية الجميع بالابتعاد عن المواقع التي تشهد تجمعات مخالفة أو ضعفاً في تطبيق البروتوكولات.

وعن تطبيق إجراءات مشابه في بعض الدول في تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجول وإغلاق الأنشطة أضاف أنه على حديث متحدث وزارة الصحة بأن "جميع الإجراءات الاحترازية في ‫المملكة تأتي بشكل استباقي، ولدينا القدرة على رصد الحالات بشكل دقيق ومبكر".

وختم: الوقائع والظروف مختلفة من دولة لأخرى، ولكن لدينا في المملكة قيادة حكيمة ورحيمة ومجتمع واعٍ، بالتعاون مع أبطال الأمن والصحة للوقوف بوعي والتزام كالبنيان المرصوص أمام هذه الجائحة إلى أن تزول عن بلادنا والعالم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله.

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