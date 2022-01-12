"لنجاوي" يتعهد بالمزيد من التطوير والازدهار في العاصمة المقدسة

أشاد بدعم القيادة غير المحدود تجاه القطاع البلدي

رفع أمين العاصمة المقدسة طارق بن حسين لنجاوي، شكره وامتنانه لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، بمناسبة تكليفه أميناً للعاصمة المقدسة.

وقال "لنجاوي": إن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع البلدي من خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - قد حقق قفزات كبيرة في تنمية و تطوير المملكة ومؤملاً أن تحمل الفترة القادمة مزيداً من التطوير والازدهار للمملكة بشكل عام والعاصمة المقدسة بشكل خاص.

يُذكر أن طارق بن حسين لنجاوي، متخصص في إدارة الأعمال وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من معهد التطوير الإداري بسويسرا وماجستير إدارة الأعمال مع التركيز في الاستراتيجية والمالية من جامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات، وعمل مستشاراً لوزراء وعضواً في عدد من مجالس الإدارات واللجان.