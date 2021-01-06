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"أمانة جدة" تكشف عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر

ضِمن مشاريع الرؤية ومبادرات أنسنة المدن والمرحلة الأولى بـ229 مليون ريال

كشفت أمانة محافظة جدة، عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية، والذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 229 مليون ريال.

وأوضح نائب الأمين وكيل المشاريع المهندس علي القرني، أن المشروع يعتبر من مشاريع رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن مبادرة أنسنة المدن التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية؛ مضيفًا أن منطقة التطوير تتجاوز 180 ألف متر مربع بمنطقة أبحر الجنوبية وبطول 2.8 كيلومتر.

ويتكون المشروع من ممشى بحري ومسار للدراجات بإطلالة بحرية وعلى مناطق خضراء ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد كامل المشروع؛ منها ما هو مخصص للسباحة وأخرى خُصصت للاستمتاع والجلوس.

وجرى الاستفادة من المجسمات الحالية كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية؛ في حين سيحتوي المشروع على كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

أمانة محافظة جدة الواجهة البحرية

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"أمانة جدة" تكشف عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر
سبق

كشفت أمانة محافظة جدة، عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية، والذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 229 مليون ريال.

وأوضح نائب الأمين وكيل المشاريع المهندس علي القرني، أن المشروع يعتبر من مشاريع رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن مبادرة أنسنة المدن التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية؛ مضيفًا أن منطقة التطوير تتجاوز 180 ألف متر مربع بمنطقة أبحر الجنوبية وبطول 2.8 كيلومتر.

ويتكون المشروع من ممشى بحري ومسار للدراجات بإطلالة بحرية وعلى مناطق خضراء ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد كامل المشروع؛ منها ما هو مخصص للسباحة وأخرى خُصصت للاستمتاع والجلوس.

وجرى الاستفادة من المجسمات الحالية كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية؛ في حين سيحتوي المشروع على كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
11:08 AM

"أمانة جدة" تكشف عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر

ضِمن مشاريع الرؤية ومبادرات أنسنة المدن والمرحلة الأولى بـ229 مليون ريال

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,953

كشفت أمانة محافظة جدة، عن تصاميم مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية، والذي يجري تنفيذ مرحلته الأولى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 229 مليون ريال.

وأوضح نائب الأمين وكيل المشاريع المهندس علي القرني، أن المشروع يعتبر من مشاريع رؤية المملكة 2030، ويأتي ضمن مبادرة أنسنة المدن التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة بمحافظة جدة ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية؛ مضيفًا أن منطقة التطوير تتجاوز 180 ألف متر مربع بمنطقة أبحر الجنوبية وبطول 2.8 كيلومتر.

ويتكون المشروع من ممشى بحري ومسار للدراجات بإطلالة بحرية وعلى مناطق خضراء ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى المباني الاستثمارية والشواطئ الرملية على امتداد كامل المشروع؛ منها ما هو مخصص للسباحة وأخرى خُصصت للاستمتاع والجلوس.

وجرى الاستفادة من المجسمات الحالية كي تتماشى مع تطوير الواجهة البحرية؛ في حين سيحتوي المشروع على كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

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