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"فولفو" تستهدف وقف بيع سيارات الوقود التقليدي بحلول 2030

قررت قصر مبيعاتها على السيارات الكهربائية فقط وعبر الإنترنت

تىستهدف شركة صناعة السيارات السويدية فولفو كارز، قصر مبيعاتها على السيارات الكهربائية، ووقف بيع السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي بحلول 2030.

ومن المقرر أن تكشف الشركة المملوكة لمستثمرين صينيين في وقت لاحق من اليوم، النقاب عن مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية التي تعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مع الكشف عن ثاني سيارة كهربائية من إنتاج فولفو. كما تعتزم الشركة قصْر بيع سياراتها الكهربائية عبر الإنترنت بعد عشر سنوات.

وبحسب "الألمانية" قال هاكان صامويلسون الرئيس التنفيذي لشركة فولفو: "اخترنا الاستثمار في المستقبل، السيارات الكهربائية والبيع عبر الإنترنت... نحن نركز بالكامل على أن نصبح شركة رائدة في قطاع السيارات الكهربائية سريعة النمو".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحرك فولفو يأتي في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات منافسة مثل جاجوار ولاند روفر، وجنرال موتورز وفولكس فاجن عن اعتزامها التحول نحو بيع السيارات الكهربائية فقط.

وأضافت بلومبرج أنه إلى جانب القواعد الصارمة للانبعاثات الكربونية في أغلب دول العالم، فإن التقييمات المذهلة التي حصلت عليها الشركات الجديدة لإنتاج السيارات الكهربائية فقط، حفزت شركات صناعة السيارات التقليدية الكبرى على تكثيف جهودها للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"فولفو" تستهدف وقف بيع سيارات الوقود التقليدي بحلول 2030
سبق

تىستهدف شركة صناعة السيارات السويدية فولفو كارز، قصر مبيعاتها على السيارات الكهربائية، ووقف بيع السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي بحلول 2030.

ومن المقرر أن تكشف الشركة المملوكة لمستثمرين صينيين في وقت لاحق من اليوم، النقاب عن مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية التي تعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مع الكشف عن ثاني سيارة كهربائية من إنتاج فولفو. كما تعتزم الشركة قصْر بيع سياراتها الكهربائية عبر الإنترنت بعد عشر سنوات.

وبحسب "الألمانية" قال هاكان صامويلسون الرئيس التنفيذي لشركة فولفو: "اخترنا الاستثمار في المستقبل، السيارات الكهربائية والبيع عبر الإنترنت... نحن نركز بالكامل على أن نصبح شركة رائدة في قطاع السيارات الكهربائية سريعة النمو".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحرك فولفو يأتي في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات منافسة مثل جاجوار ولاند روفر، وجنرال موتورز وفولكس فاجن عن اعتزامها التحول نحو بيع السيارات الكهربائية فقط.

وأضافت بلومبرج أنه إلى جانب القواعد الصارمة للانبعاثات الكربونية في أغلب دول العالم، فإن التقييمات المذهلة التي حصلت عليها الشركات الجديدة لإنتاج السيارات الكهربائية فقط، حفزت شركات صناعة السيارات التقليدية الكبرى على تكثيف جهودها للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:08 AM

"فولفو" تستهدف وقف بيع سيارات الوقود التقليدي بحلول 2030

قررت قصر مبيعاتها على السيارات الكهربائية فقط وعبر الإنترنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تىستهدف شركة صناعة السيارات السويدية فولفو كارز، قصر مبيعاتها على السيارات الكهربائية، ووقف بيع السيارات التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي بحلول 2030.

ومن المقرر أن تكشف الشركة المملوكة لمستثمرين صينيين في وقت لاحق من اليوم، النقاب عن مجموعة جديدة من السيارات الكهربائية التي تعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مع الكشف عن ثاني سيارة كهربائية من إنتاج فولفو. كما تعتزم الشركة قصْر بيع سياراتها الكهربائية عبر الإنترنت بعد عشر سنوات.

وبحسب "الألمانية" قال هاكان صامويلسون الرئيس التنفيذي لشركة فولفو: "اخترنا الاستثمار في المستقبل، السيارات الكهربائية والبيع عبر الإنترنت... نحن نركز بالكامل على أن نصبح شركة رائدة في قطاع السيارات الكهربائية سريعة النمو".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تحرك فولفو يأتي في أعقاب إعلانات مماثلة من شركات منافسة مثل جاجوار ولاند روفر، وجنرال موتورز وفولكس فاجن عن اعتزامها التحول نحو بيع السيارات الكهربائية فقط.

وأضافت بلومبرج أنه إلى جانب القواعد الصارمة للانبعاثات الكربونية في أغلب دول العالم، فإن التقييمات المذهلة التي حصلت عليها الشركات الجديدة لإنتاج السيارات الكهربائية فقط، حفزت شركات صناعة السيارات التقليدية الكبرى على تكثيف جهودها للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.

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