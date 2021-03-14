النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نزاهة": أوقفنا وحققنا مع 757 مواطناً ومقيماً في تهم مختلفة خلال الشهر الماضي

من بينهم موظفون في وزارات الداخلية والصحة والبلدية والإسكان والتعليم

‬أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت خلال شهر رجب اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (263) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (757) متهماً في قضايا جنائية وإدارية.

وقالت إنه "تم إيقاف (241) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وأوضحت الهيئة أنه ولحماية المال العام والحفاظ عليه، يمكن الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الرقم المجاني (980).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نزاهة": أوقفنا وحققنا مع 757 مواطناً ومقيماً في تهم مختلفة خلال الشهر الماضي
سبق

‬أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت خلال شهر رجب اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (263) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (757) متهماً في قضايا جنائية وإدارية.

وقالت إنه "تم إيقاف (241) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وأوضحت الهيئة أنه ولحماية المال العام والحفاظ عليه، يمكن الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الرقم المجاني (980).

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
06:36 PM
اخر تعديل
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:25 PM

"نزاهة": أوقفنا وحققنا مع 757 مواطناً ومقيماً في تهم مختلفة خلال الشهر الماضي

من بينهم موظفون في وزارات الداخلية والصحة والبلدية والإسكان والتعليم

A A A
بدر الجبل - تبوك
6
16,271

‬أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت خلال شهر رجب اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (263) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (757) متهماً في قضايا جنائية وإدارية.

وقالت إنه "تم إيقاف (241) مواطناً ومقيماً منهم موظفين من وزارات (الداخلية، الصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وأوضحت الهيئة أنه ولحماية المال العام والحفاظ عليه، يمكن الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الرقم المجاني (980).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,227
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة