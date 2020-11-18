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الكويت تسجّل 452 إصابة جديدة بـ"كورونا"

9 وفيات ترفع الحصيلة إلى 857 حالة

سجلت الكويت 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 138337، في حين تم تسجيل تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 857 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7641 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 798 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجّل 452 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 138337، في حين تم تسجيل تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 857 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7641 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 798 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
04:37 PM

الكويت تسجّل 452 إصابة جديدة بـ"كورونا"

9 وفيات ترفع الحصيلة إلى 857 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 138337، في حين تم تسجيل تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 857 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7641 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 798 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة.

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