النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

أوامر ملكية.. ضم "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" وتعديل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

المعهد العقاري السعودي ينظم دورة "إدارة الأملاك العقارية "

خلال فبراير بهدف تطوير أداء المشاركين

ينظم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، دورة "إدارة الأملاك العقارية" خلال شهر فبراير المقبل؛ بهدف تطوير أداء المشاركين وتمكينهم من ممارسة إدارة الأملاك العقارية، وتزويدهم بالمستجدات المعرفية في هذا المجال، وتعريفهم بتطبيقات إدارة الأملاك وتقنيات تحسين الأداء.

وتتناول الدورة أهم العوامل المؤثرة على سوق العقار، وعلاقة إدارة الأملاك العقارية بالمجالات العقارية الأخرى، وأنواع الأملاك العقارية وأهم الممارسات في إدارة الأملاك العقارية، وأهم مهارات مدير الأملاك العقارية والمبادئ الأساسية في العمليات المالية وطرق الحساب.

وتأتي الدورة ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها؛ بهدف تحقيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة القائمة على حوكمة القطاع العقاري في المملكة واستدامته، ورفع كفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، وبناء القدرات ورفع المعايير المهنية إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، إضافة إلى نشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري بالتعاون مع الشركاء في القطاع العقاري.

يذكر أن التسجيل متاح في دورات المعهد العقاري السعودي عبر الموقع الإلكتروني www.srei.sa .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المعهد العقاري السعودي ينظم دورة "إدارة الأملاك العقارية "
سبق

ينظم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، دورة "إدارة الأملاك العقارية" خلال شهر فبراير المقبل؛ بهدف تطوير أداء المشاركين وتمكينهم من ممارسة إدارة الأملاك العقارية، وتزويدهم بالمستجدات المعرفية في هذا المجال، وتعريفهم بتطبيقات إدارة الأملاك وتقنيات تحسين الأداء.

وتتناول الدورة أهم العوامل المؤثرة على سوق العقار، وعلاقة إدارة الأملاك العقارية بالمجالات العقارية الأخرى، وأنواع الأملاك العقارية وأهم الممارسات في إدارة الأملاك العقارية، وأهم مهارات مدير الأملاك العقارية والمبادئ الأساسية في العمليات المالية وطرق الحساب.

وتأتي الدورة ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها؛ بهدف تحقيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة القائمة على حوكمة القطاع العقاري في المملكة واستدامته، ورفع كفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، وبناء القدرات ورفع المعايير المهنية إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، إضافة إلى نشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري بالتعاون مع الشركاء في القطاع العقاري.

يذكر أن التسجيل متاح في دورات المعهد العقاري السعودي عبر الموقع الإلكتروني www.srei.sa .

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
03:12 PM

المعهد العقاري السعودي ينظم دورة "إدارة الأملاك العقارية "

خلال فبراير بهدف تطوير أداء المشاركين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
21

ينظم المعهد العقاري السعودي، الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، دورة "إدارة الأملاك العقارية" خلال شهر فبراير المقبل؛ بهدف تطوير أداء المشاركين وتمكينهم من ممارسة إدارة الأملاك العقارية، وتزويدهم بالمستجدات المعرفية في هذا المجال، وتعريفهم بتطبيقات إدارة الأملاك وتقنيات تحسين الأداء.

وتتناول الدورة أهم العوامل المؤثرة على سوق العقار، وعلاقة إدارة الأملاك العقارية بالمجالات العقارية الأخرى، وأنواع الأملاك العقارية وأهم الممارسات في إدارة الأملاك العقارية، وأهم مهارات مدير الأملاك العقارية والمبادئ الأساسية في العمليات المالية وطرق الحساب.

وتأتي الدورة ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها؛ بهدف تحقيق الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة القائمة على حوكمة القطاع العقاري في المملكة واستدامته، ورفع كفاءة أدائه، وخدمة الشركاء فيه، وبناء القدرات ورفع المعايير المهنية إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري، إضافة إلى نشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري بالتعاون مع الشركاء في القطاع العقاري.

يذكر أن التسجيل متاح في دورات المعهد العقاري السعودي عبر الموقع الإلكتروني www.srei.sa .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,150
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,032
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,975

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة