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قائد الجيش السوداني يطلق سراح 4 وزراء

بينهم وزير الثقافة الإعلام

ذكر التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم (الخميس) أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي.

وبيّن أن الوزراء الأربعة هم: وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، وزير التجارة علي جدو، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قائد الجيش السوداني يطلق سراح 4 وزراء
سبق

ذكر التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم (الخميس) أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي.

وبيّن أن الوزراء الأربعة هم: وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، وزير التجارة علي جدو، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
09:25 PM

قائد الجيش السوداني يطلق سراح 4 وزراء

بينهم وزير الثقافة الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,639

ذكر التلفزيون الرسمي السوداني، اليوم (الخميس) أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك التي أطاح بها الجيش الأسبوع الماضي.

وبيّن أن الوزراء الأربعة هم: وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، وزير التجارة علي جدو، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,104
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,967
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38 مليار ..

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