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"الصحة": تسجيل 418 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 612 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 418 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 612 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 334605 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 612 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 319154 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4768 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10683 والحالات الحرجة 993 حالة.

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"الصحة": تسجيل 418 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 612 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 334605 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 612 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 319154 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4768 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10683 والحالات الحرجة 993 حالة.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 418 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 612 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,058

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 334605 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 612 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 319154 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4768 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10683 والحالات الحرجة 993 حالة.

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