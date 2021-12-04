النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النمر" يكشف سبب كثرة الجلطات خلال الشتاء.. انتبهوا لهذه الحالة

قال: الماء ضروري للهضم ورطوبة الجلد والابتعاد عن أعراض الجفاف

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الجلطات تكثر في فصل الشتاء بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

وقال الدكتور النمر، سُئِلت كثيراً هل تكثر الجلطات في الشتاء بسبب قلة شرب الماء؟ والإجابة نعم تكثر الجلطات في فصل الشتاء، لكن ليس بسبب قلة شرب الماء، وإنما بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

وأضاف الدكتور النمر، ‏لا تهمل شرب الماء في الشتاء، فهو ضروري للهضم والأيض (الحرق)، ورطوبة الجلد، والابتعاد عن أعراض الجفاف، مثل الصداع والخمول وتقلص العضلات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النمر" يكشف سبب كثرة الجلطات خلال الشتاء.. انتبهوا لهذه الحالة
سبق

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الجلطات تكثر في فصل الشتاء بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

وقال الدكتور النمر، سُئِلت كثيراً هل تكثر الجلطات في الشتاء بسبب قلة شرب الماء؟ والإجابة نعم تكثر الجلطات في فصل الشتاء، لكن ليس بسبب قلة شرب الماء، وإنما بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

وأضاف الدكتور النمر، ‏لا تهمل شرب الماء في الشتاء، فهو ضروري للهضم والأيض (الحرق)، ورطوبة الجلد، والابتعاد عن أعراض الجفاف، مثل الصداع والخمول وتقلص العضلات.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
01:16 PM

"النمر" يكشف سبب كثرة الجلطات خلال الشتاء.. انتبهوا لهذه الحالة

قال: الماء ضروري للهضم ورطوبة الجلد والابتعاد عن أعراض الجفاف

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
2,373

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن الجلطات تكثر في فصل الشتاء بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

وقال الدكتور النمر، سُئِلت كثيراً هل تكثر الجلطات في الشتاء بسبب قلة شرب الماء؟ والإجابة نعم تكثر الجلطات في فصل الشتاء، لكن ليس بسبب قلة شرب الماء، وإنما بسبب تأثير شدة البرودة على جهد القلب والتناسب بينهما طردي.

وأضاف الدكتور النمر، ‏لا تهمل شرب الماء في الشتاء، فهو ضروري للهضم والأيض (الحرق)، ورطوبة الجلد، والابتعاد عن أعراض الجفاف، مثل الصداع والخمول وتقلص العضلات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,124
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,514
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة