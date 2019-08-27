النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عاد "حمدالله" فعاد النصر للصدارة .. وقلب الطاولة أمام التعاون

ينتظر تعثر الهلال ليحكم القبضة على الصدارة

قفز النصر لصدارة الدوري بعد أن قلب الطاولة أمام التعاون 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، ولم يحمل هذا الشوط سوى محاولة هداف النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 15 لكن كرته سلبية وضلت طريق حارس مرمى التعاون "كاسيو".

كما تألق حارس النصر وليد عبدالله عند الدقيقة 41 حينما تصدى ببراعة لتسديدة حسن العمري.

وفي الشوط الثاني حاول النصر إحراز هدف السبق من خلال تسديدة "تاليسكا" عند الدقيقة 65 التي مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى التعاون إلى خارج الملعب.

وعند الدقيقة 76 يخسر التعاون خدمات لاعبه سميحان النابت، الذي خرج بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب النصر سلطان الغنام.

كان النقص في صفوف الضيوف دافعًا قويًا لتقديم الأفضل، وبالفعل أحرز "كاكو" هدف السبق للسكري من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.

جاءت ردة فعل النصر سريعة حيث أحرز البديل الناجح "أبو بكر" هدف التعديل عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 من تسديدة رائعة من خارج الصندوق.

وعند الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع 8+90 أحرز "حمدالله" الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء.

ويعود هداف النصر التاريخي "حمدالله" ليحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 14+90 من الوقت بدلاً من الضائع، ليضع النصر في صدارة الترتيب، لينتظر تعثر الهلال غدًا أمام الباطن ليتربع على القمة.

النصر التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عاد "حمدالله" فعاد النصر للصدارة .. وقلب الطاولة أمام التعاون
سبق

قفز النصر لصدارة الدوري بعد أن قلب الطاولة أمام التعاون 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، ولم يحمل هذا الشوط سوى محاولة هداف النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 15 لكن كرته سلبية وضلت طريق حارس مرمى التعاون "كاسيو".

كما تألق حارس النصر وليد عبدالله عند الدقيقة 41 حينما تصدى ببراعة لتسديدة حسن العمري.

وفي الشوط الثاني حاول النصر إحراز هدف السبق من خلال تسديدة "تاليسكا" عند الدقيقة 65 التي مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى التعاون إلى خارج الملعب.

وعند الدقيقة 76 يخسر التعاون خدمات لاعبه سميحان النابت، الذي خرج بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب النصر سلطان الغنام.

كان النقص في صفوف الضيوف دافعًا قويًا لتقديم الأفضل، وبالفعل أحرز "كاكو" هدف السبق للسكري من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.

جاءت ردة فعل النصر سريعة حيث أحرز البديل الناجح "أبو بكر" هدف التعديل عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 من تسديدة رائعة من خارج الصندوق.

وعند الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع 8+90 أحرز "حمدالله" الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء.

ويعود هداف النصر التاريخي "حمدالله" ليحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 14+90 من الوقت بدلاً من الضائع، ليضع النصر في صدارة الترتيب، لينتظر تعثر الهلال غدًا أمام الباطن ليتربع على القمة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
11:14 PM
اخر تعديل
27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
12:08 PM

عاد "حمدالله" فعاد النصر للصدارة .. وقلب الطاولة أمام التعاون

ينتظر تعثر الهلال ليحكم القبضة على الصدارة

A A A
أحمد سرور - الرياض
20
5,063

قفز النصر لصدارة الدوري بعد أن قلب الطاولة أمام التعاون 3 / 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، ولم يحمل هذا الشوط سوى محاولة هداف النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 15 لكن كرته سلبية وضلت طريق حارس مرمى التعاون "كاسيو".

كما تألق حارس النصر وليد عبدالله عند الدقيقة 41 حينما تصدى ببراعة لتسديدة حسن العمري.

وفي الشوط الثاني حاول النصر إحراز هدف السبق من خلال تسديدة "تاليسكا" عند الدقيقة 65 التي مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى التعاون إلى خارج الملعب.

وعند الدقيقة 76 يخسر التعاون خدمات لاعبه سميحان النابت، الذي خرج بالبطاقة الحمراء، إثر مخاشنته للاعب النصر سلطان الغنام.

كان النقص في صفوف الضيوف دافعًا قويًا لتقديم الأفضل، وبالفعل أحرز "كاكو" هدف السبق للسكري من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.

جاءت ردة فعل النصر سريعة حيث أحرز البديل الناجح "أبو بكر" هدف التعديل عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90 من تسديدة رائعة من خارج الصندوق.

وعند الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع 8+90 أحرز "حمدالله" الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء.

ويعود هداف النصر التاريخي "حمدالله" ليحرز الهدف الثالث عند الدقيقة 14+90 من الوقت بدلاً من الضائع، ليضع النصر في صدارة الترتيب، لينتظر تعثر الهلال غدًا أمام الباطن ليتربع على القمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,087
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,716
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,592

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة