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شاهد .. "مرور الأفلاج" ينفّذ حملة للتوعية وضبط المخالفين

استهدفت الطرقات العامة والتقاطعات التي تشهد مرتادين من الشباب

نفذت شعبة مرور الأفلاج حملة مرورية بالطرقات العامة والتقاطعات، التي تشهد مرتادين من الشباب؛ وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة المرورية والالتزام بتعليماتها.

وجاءت الحملة بتوجيهٍ ومتابعةٍ من مدير شعبة مرور الأفلاج المكلف، رئيس رقباء عبدالعزيز مطلق عرنون آل عمار، بهدف إرساء مفهوم القيادة الآمنة، والتأكد من التقيد بأنظمة المرور والالتزام بمتطلبات السلامة ونشر الوعي المروري.

ورصدت "سبق" جهود رجال الأمن في مرور الأفلاج، وتكثيف الفرق الميدانية ونشر التوعية وضبط المخالفين.

الأفلاج مرور الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. "مرور الأفلاج" ينفّذ حملة للتوعية وضبط المخالفين
سبق

نفذت شعبة مرور الأفلاج حملة مرورية بالطرقات العامة والتقاطعات، التي تشهد مرتادين من الشباب؛ وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة المرورية والالتزام بتعليماتها.

وجاءت الحملة بتوجيهٍ ومتابعةٍ من مدير شعبة مرور الأفلاج المكلف، رئيس رقباء عبدالعزيز مطلق عرنون آل عمار، بهدف إرساء مفهوم القيادة الآمنة، والتأكد من التقيد بأنظمة المرور والالتزام بمتطلبات السلامة ونشر الوعي المروري.

ورصدت "سبق" جهود رجال الأمن في مرور الأفلاج، وتكثيف الفرق الميدانية ونشر التوعية وضبط المخالفين.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
09:29 PM

شاهد .. "مرور الأفلاج" ينفّذ حملة للتوعية وضبط المخالفين

استهدفت الطرقات العامة والتقاطعات التي تشهد مرتادين من الشباب

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
222

نفذت شعبة مرور الأفلاج حملة مرورية بالطرقات العامة والتقاطعات، التي تشهد مرتادين من الشباب؛ وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة المرورية والالتزام بتعليماتها.

وجاءت الحملة بتوجيهٍ ومتابعةٍ من مدير شعبة مرور الأفلاج المكلف، رئيس رقباء عبدالعزيز مطلق عرنون آل عمار، بهدف إرساء مفهوم القيادة الآمنة، والتأكد من التقيد بأنظمة المرور والالتزام بمتطلبات السلامة ونشر الوعي المروري.

ورصدت "سبق" جهود رجال الأمن في مرور الأفلاج، وتكثيف الفرق الميدانية ونشر التوعية وضبط المخالفين.

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