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النصر: عوض خميس يغيب شهرين بسبب الإصابة

جماهير الفريق تشن هجوماً لاذعاً على "السهلاوي"

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب النصر عوض خميس، تعرضه لقطع ‏جزئي للغضروف الداخلي من الركبة.

وبحسب تلك الفحوصات فإن اللاعب سيحتاج معه لعملية تنظيف بالمنظار؛ إذ سيغيب بسببها عن الفريق لمدة تصل لـ6 أسابيع.

من جهة أخرى شنت جماهير النادي هجوماً عنيفاً على المهاجم محمد السهلاوي؛ بسبب إضاعته للفرص؛ حيث اتهمته باللامبالاة مع الفريق.

وواصل النصر إهدار النقاط والابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري، بعد خسارته بنتيجة ثقيلة من القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: عوض خميس يغيب شهرين بسبب الإصابة
سبق

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب النصر عوض خميس، تعرضه لقطع ‏جزئي للغضروف الداخلي من الركبة.

وبحسب تلك الفحوصات فإن اللاعب سيحتاج معه لعملية تنظيف بالمنظار؛ إذ سيغيب بسببها عن الفريق لمدة تصل لـ6 أسابيع.

من جهة أخرى شنت جماهير النادي هجوماً عنيفاً على المهاجم محمد السهلاوي؛ بسبب إضاعته للفرص؛ حيث اتهمته باللامبالاة مع الفريق.

وواصل النصر إهدار النقاط والابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري، بعد خسارته بنتيجة ثقيلة من القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
09:28 PM

النصر: عوض خميس يغيب شهرين بسبب الإصابة

جماهير الفريق تشن هجوماً لاذعاً على "السهلاوي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب النصر عوض خميس، تعرضه لقطع ‏جزئي للغضروف الداخلي من الركبة.

وبحسب تلك الفحوصات فإن اللاعب سيحتاج معه لعملية تنظيف بالمنظار؛ إذ سيغيب بسببها عن الفريق لمدة تصل لـ6 أسابيع.

من جهة أخرى شنت جماهير النادي هجوماً عنيفاً على المهاجم محمد السهلاوي؛ بسبب إضاعته للفرص؛ حيث اتهمته باللامبالاة مع الفريق.

وواصل النصر إهدار النقاط والابتعاد عن المنافسة على بطولة الدوري، بعد خسارته بنتيجة ثقيلة من القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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