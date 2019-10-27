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حرم أمير الشرقية ترعى ملتقى صحة المرأة بمستشفى الحبيب بالخبر مساء اليوم

بمشاركة نخبة من طبيبات النساء والولادة من داخل وخارج المستشفى

ترعى حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي مساء اليوم، ملتقى صحة المرأة الذي ينظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر بقاعة ناصر الحقباني، وبمشاركة نخبة من طبيبات النساء والولادة من داخل وخارج المستشفى.

وثمّن أكرم العجمي المدير التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر الرعاية الكريمة من صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير مستغرب عليها، فهي راعية للعديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والتوعوية وداعمة لها.

ومن المقرر أن يقوم هذا الملتقى بطرح العديد من المحاور المتعلقة بأهمية الكشف الدوري للمرأة ودوره في وقايتها من الإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلى مناقشة أهم الوسائل والطرق للوقاية من مرض هشاشة العظام ومدى انتشاره خصوصًا بعد سن الخمسين، وكذلك أهمية التقنيات الطبية ودورها في الاكتشاف والتشخيص وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وأثره على صحة المرأة. كما سيتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا عن إمكانات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ودورها في التوعية الصحية للمرأة.

ويمثل هذا الملتقى فرصة متميزة للاطلاع على آخر التوجهات العالمية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض النسائية، ودراسة أحدث الأبحاث التي تستهدف الكشف المبكر عن السرطان والأورام وأفضل الطرق لتشخيصها ومعالجتها.

وقد حرصت المستشفى على أن يتخلل هذا الملتقى مناقشات تفاعلية كما سيشهد ثلاث محاضرات يحاضر فيها الدكتورة نور النعيمي استشارية النساء والولادة بمستشفى الملك فهد بالدمام، بالإضافة إلى كل من الدكتورة جيهان الخاروف والدكتورة رذاذ أبوالحمايل استشاريات النساء والولادة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخُبر.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تدعم بصفة مستمرة مثل هذه الملتقيات والأنشطة الاجتماعية والعلمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وانطِلاقًا من مسؤولياتِها المجتمعية.

حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي ملتقى صحة المرأة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حرم أمير الشرقية ترعى ملتقى صحة المرأة بمستشفى الحبيب بالخبر مساء اليوم
سبق

ترعى حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي مساء اليوم، ملتقى صحة المرأة الذي ينظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر بقاعة ناصر الحقباني، وبمشاركة نخبة من طبيبات النساء والولادة من داخل وخارج المستشفى.

وثمّن أكرم العجمي المدير التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر الرعاية الكريمة من صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير مستغرب عليها، فهي راعية للعديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والتوعوية وداعمة لها.

ومن المقرر أن يقوم هذا الملتقى بطرح العديد من المحاور المتعلقة بأهمية الكشف الدوري للمرأة ودوره في وقايتها من الإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلى مناقشة أهم الوسائل والطرق للوقاية من مرض هشاشة العظام ومدى انتشاره خصوصًا بعد سن الخمسين، وكذلك أهمية التقنيات الطبية ودورها في الاكتشاف والتشخيص وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وأثره على صحة المرأة. كما سيتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا عن إمكانات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ودورها في التوعية الصحية للمرأة.

ويمثل هذا الملتقى فرصة متميزة للاطلاع على آخر التوجهات العالمية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض النسائية، ودراسة أحدث الأبحاث التي تستهدف الكشف المبكر عن السرطان والأورام وأفضل الطرق لتشخيصها ومعالجتها.

وقد حرصت المستشفى على أن يتخلل هذا الملتقى مناقشات تفاعلية كما سيشهد ثلاث محاضرات يحاضر فيها الدكتورة نور النعيمي استشارية النساء والولادة بمستشفى الملك فهد بالدمام، بالإضافة إلى كل من الدكتورة جيهان الخاروف والدكتورة رذاذ أبوالحمايل استشاريات النساء والولادة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخُبر.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تدعم بصفة مستمرة مثل هذه الملتقيات والأنشطة الاجتماعية والعلمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وانطِلاقًا من مسؤولياتِها المجتمعية.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
01:46 AM

حرم أمير الشرقية ترعى ملتقى صحة المرأة بمستشفى الحبيب بالخبر مساء اليوم

بمشاركة نخبة من طبيبات النساء والولادة من داخل وخارج المستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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ترعى حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي مساء اليوم، ملتقى صحة المرأة الذي ينظمه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر بقاعة ناصر الحقباني، وبمشاركة نخبة من طبيبات النساء والولادة من داخل وخارج المستشفى.

وثمّن أكرم العجمي المدير التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر الرعاية الكريمة من صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير مستغرب عليها، فهي راعية للعديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والتوعوية وداعمة لها.

ومن المقرر أن يقوم هذا الملتقى بطرح العديد من المحاور المتعلقة بأهمية الكشف الدوري للمرأة ودوره في وقايتها من الإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلى مناقشة أهم الوسائل والطرق للوقاية من مرض هشاشة العظام ومدى انتشاره خصوصًا بعد سن الخمسين، وكذلك أهمية التقنيات الطبية ودورها في الاكتشاف والتشخيص وأهمية الغذاء الصحي المتوازن وأثره على صحة المرأة. كما سيتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا عن إمكانات مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ودورها في التوعية الصحية للمرأة.

ويمثل هذا الملتقى فرصة متميزة للاطلاع على آخر التوجهات العالمية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض النسائية، ودراسة أحدث الأبحاث التي تستهدف الكشف المبكر عن السرطان والأورام وأفضل الطرق لتشخيصها ومعالجتها.

وقد حرصت المستشفى على أن يتخلل هذا الملتقى مناقشات تفاعلية كما سيشهد ثلاث محاضرات يحاضر فيها الدكتورة نور النعيمي استشارية النساء والولادة بمستشفى الملك فهد بالدمام، بالإضافة إلى كل من الدكتورة جيهان الخاروف والدكتورة رذاذ أبوالحمايل استشاريات النساء والولادة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخُبر.

يُذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تدعم بصفة مستمرة مثل هذه الملتقيات والأنشطة الاجتماعية والعلمية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وانطِلاقًا من مسؤولياتِها المجتمعية.

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