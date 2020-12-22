شرطة الرياض: القبض على 3 يمنيين تورَّطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات وسلب المارة

من المخالفين لنظام أمن الحدود.. وقيمة المسروقات بلغت 400,000 ريال

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر؛ تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات، واستخدامها في سلب المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود وممتلكات.

وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما.

وقد بلغت قيمة المسروقات (400,000) ريال، وجرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.