النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة الرياض: القبض على 3 يمنيين تورَّطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات وسلب المارة

من المخالفين لنظام أمن الحدود.. وقيمة المسروقات بلغت 400,000 ريال

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر؛ تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات، واستخدامها في سلب المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود وممتلكات.

وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما.

وقد بلغت قيمة المسروقات (400,000) ريال، وجرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض: القبض على 3 يمنيين تورَّطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات وسلب المارة
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر؛ تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات، واستخدامها في سلب المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود وممتلكات.

وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما.

وقد بلغت قيمة المسروقات (400,000) ريال، وجرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
08:57 PM

شرطة الرياض: القبض على 3 يمنيين تورَّطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات وسلب المارة

من المخالفين لنظام أمن الحدود.. وقيمة المسروقات بلغت 400,000 ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
1,470

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر؛ تورطوا بارتكاب جرائم سرقة المركبات، واستخدامها في سلب المارة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من نقود وممتلكات.

وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما.

وقد بلغت قيمة المسروقات (400,000) ريال، وجرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف الجناة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,773
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,671
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,825
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,234

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة