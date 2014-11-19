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"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. مصر تسجّل 911 إصابة جديدة و418 حالة بباكستان

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 73 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة لديها بلغ 347719 إصابة؛ من ضمنها 289952 حالة شُفِيَت، و19780 حالة وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1281240 إصابة، منها 22498 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28648 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1230094 حالة.

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كورونا.. مصر تسجّل 911 إصابة جديدة و418 حالة بباكستان
سبق

سجّلت مصر 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 73 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة لديها بلغ 347719 إصابة؛ من ضمنها 289952 حالة شُفِيَت، و19780 حالة وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1281240 إصابة، منها 22498 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28648 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1230094 حالة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:30 PM

كورونا.. مصر تسجّل 911 إصابة جديدة و418 حالة بباكستان

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت مصر 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 73 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس المسجلة لديها بلغ 347719 إصابة؛ من ضمنها 289952 حالة شُفِيَت، و19780 حالة وفاة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1281240 إصابة، منها 22498 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28648 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1230094 حالة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

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