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"الصحة": تسجيل 886 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1127 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد بالفيديو.. لحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك فهد

وفق الدليل الإرشادي لهيئة الطيران المدني والإجراءات الوقائية المعتمدة

نشر مطار الملك فهد الدولي بالدمام فيديو للحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية، فجر اليوم، بعد أكثر من 14 شهراً من الإغلاق بسبب جائحة "كورونا".

وعادت الرحلات الدولية مع الساعة الواحدة صباحاً وفق الدليل الإرشادي المحدّث للمسافرين الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني متضمناً الإجراءات المطبقة سابقاً علاوة على إجراءات وقائية جديدة، تزامناً مع عودة الرحلات، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد عدة إجراءات جديدة للمسافرين: منها اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقاً للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمَن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبّقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأي تدابير احترازية.

وحثّ الدليل المسافرين وفق "واس"، على التوجه للمطار قبل الرحلة بوقتٍ كافٍ، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبهاً بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار، وشجّع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قِبل مزوّد الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

وبحسب الدليل، فإن جميع الملّاحين والرّكاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة؛ إن وجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

وتطرق الدليل الإرشادي المحدّث إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه في الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض، والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تُسلم أمتعة المسافر المريض، حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو.. لحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك فهد
سبق

نشر مطار الملك فهد الدولي بالدمام فيديو للحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية، فجر اليوم، بعد أكثر من 14 شهراً من الإغلاق بسبب جائحة "كورونا".

وعادت الرحلات الدولية مع الساعة الواحدة صباحاً وفق الدليل الإرشادي المحدّث للمسافرين الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني متضمناً الإجراءات المطبقة سابقاً علاوة على إجراءات وقائية جديدة، تزامناً مع عودة الرحلات، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد عدة إجراءات جديدة للمسافرين: منها اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقاً للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمَن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبّقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأي تدابير احترازية.

وحثّ الدليل المسافرين وفق "واس"، على التوجه للمطار قبل الرحلة بوقتٍ كافٍ، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبهاً بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار، وشجّع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قِبل مزوّد الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

وبحسب الدليل، فإن جميع الملّاحين والرّكاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة؛ إن وجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

وتطرق الدليل الإرشادي المحدّث إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه في الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض، والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تُسلم أمتعة المسافر المريض، حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
11:30 AM

شاهد بالفيديو.. لحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك فهد

وفق الدليل الإرشادي لهيئة الطيران المدني والإجراءات الوقائية المعتمدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,845

نشر مطار الملك فهد الدولي بالدمام فيديو للحظة انطلاق أولى الرحلات الدولية، فجر اليوم، بعد أكثر من 14 شهراً من الإغلاق بسبب جائحة "كورونا".

وعادت الرحلات الدولية مع الساعة الواحدة صباحاً وفق الدليل الإرشادي المحدّث للمسافرين الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني متضمناً الإجراءات المطبقة سابقاً علاوة على إجراءات وقائية جديدة، تزامناً مع عودة الرحلات، بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقاً للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة.

وأبرز الإصدار الجديد عدة إجراءات جديدة للمسافرين: منها اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر ووفقاً للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمَن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبّقة في الوجهة المقصودة والامتثال لأي تدابير احترازية.

وحثّ الدليل المسافرين وفق "واس"، على التوجه للمطار قبل الرحلة بوقتٍ كافٍ، والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالات المطارات، منبهاً بمنع الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية من دخول المطار، وشجّع الدليل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، والالتزام بالتصعيد حسب مناطق المقاعد للطائرة من قِبل مزوّد الخدمة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المسافرين في أماكن الاصطفاف كافة.

وبحسب الدليل، فإن جميع الملّاحين والرّكاب داخل الطائرة ملزمون بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، ووفق نسبة الإشغال للطائرة، علاوة على السماح بتقديم الوجبات والمبيعات الجوية خلال الرحلة، وإغلاق المصلى في الطائرة؛ إن وجد، فضلاً عن مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد كل رحلة.

وتطرق الدليل الإرشادي المحدّث إلى الإجراءات المتخذة عند وجود حالة الاشتباه في الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتشمل تخصيص بعض المقاعد كمنطقة حجر للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة أثناء الرحلة، وتعيين أحد أفراد الطاقم للتعامل مع المريض، والحد من التحرك قدر الإمكان، وعند الوصول تُسلم أمتعة المسافر المريض، حسب الإجراءات المتبعة، ونقل الحالة للمستشفى حسب الآلية المتبعة من قبل وزارة الصحة.

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