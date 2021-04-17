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العراق.. تعرض بئرين للنفط بكركوك لعمل إرهابي

لم يتسبب في أضرار أو يؤثر على الإنتاج

أعلنت شركة نفط الشمال العراقية، تعرض بئرين للنفط لعمل إرهابي، اليوم (السبت)، تمثل في تفجير عبوتين ناسفتين قربهما في حقل "باي حسن " بمدينة كركوك من دون وقوع حرائق أو أضرار مادية أو بشرية.

وبينت الشركة أن الحادث لم يؤثر على الإنتاجية، ولم يتوقف ضخ النفط من البئرين، وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في استمرار العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. تعرض بئرين للنفط بكركوك لعمل إرهابي
سبق

أعلنت شركة نفط الشمال العراقية، تعرض بئرين للنفط لعمل إرهابي، اليوم (السبت)، تمثل في تفجير عبوتين ناسفتين قربهما في حقل "باي حسن " بمدينة كركوك من دون وقوع حرائق أو أضرار مادية أو بشرية.

وبينت الشركة أن الحادث لم يؤثر على الإنتاجية، ولم يتوقف ضخ النفط من البئرين، وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في استمرار العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:43 PM

العراق.. تعرض بئرين للنفط بكركوك لعمل إرهابي

لم يتسبب في أضرار أو يؤثر على الإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة نفط الشمال العراقية، تعرض بئرين للنفط لعمل إرهابي، اليوم (السبت)، تمثل في تفجير عبوتين ناسفتين قربهما في حقل "باي حسن " بمدينة كركوك من دون وقوع حرائق أو أضرار مادية أو بشرية.

وبينت الشركة أن الحادث لم يؤثر على الإنتاجية، ولم يتوقف ضخ النفط من البئرين، وفقاً لـ"رويترز".

وشددت على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن توقف الجهود الوطنية في استمرار العملية الإنتاجية دعماً للاقتصاد الوطني.

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