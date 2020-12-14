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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

يُتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنوّرة؛ تشمل السواحل منها، كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنوّرة؛ تشمل السواحل منها، كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
08:20 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

يُتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنوّرة؛ تشمل السواحل منها، كذلك على شرق المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك وسواحلها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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