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الأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق

كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه السالمية الكويتي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الجاري في بلدَيْهما.

افتتح الحسن نداو التسجيل للأهلي عند الدقيقة الـ(19)، وأضاف حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ(61) من زمن المباراة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين حينما يواجه الاتفاق السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

الأهلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق
سبق

كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه السالمية الكويتي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الجاري في بلدَيْهما.

افتتح الحسن نداو التسجيل للأهلي عند الدقيقة الـ(19)، وأضاف حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ(61) من زمن المباراة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين حينما يواجه الاتفاق السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
09:25 PM

الأهلي يكسب اختبار السالمية الكويتي قبل مواجهة الاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفه السالمية الكويتي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الجاري في بلدَيْهما.

افتتح الحسن نداو التسجيل للأهلي عند الدقيقة الـ(19)، وأضاف حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة الـ(61) من زمن المباراة التي احتضنها ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين حينما يواجه الاتفاق السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

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