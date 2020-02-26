"التجارة" تشهِّر بصاحب محطة وقود خلط البنزين بالديزل

شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة لبيع المحروقات بمدينة الرياض إثر بيع وقود مركبات مغشوش وغير مطابق للمواصفات وثبوت خلط مادتي البنزين والديزل معاً.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة لمدة 10 أيام والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محلية على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد "التجارة" عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.