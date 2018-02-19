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"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة

مصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية وتشمل محافظات عدة حتى الـ 6 مساءً

رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.

وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.

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"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة
سبق

رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.

وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
11:16 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:28 PM

"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة

مصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية وتشمل محافظات عدة حتى الـ 6 مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.

وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,144
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,555
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,165

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