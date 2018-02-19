"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة
مصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية وتشمل محافظات عدة حتى الـ 6 مساءً
رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.
وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.
الأرصاد
حالة الطقس
"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-02-19
رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.
وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
11:16 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:28 PM
"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة
مصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية وتشمل محافظات عدة حتى الـ 6 مساءً
رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.
وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.