رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.

"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-19 رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً. وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 11:16 AM

اخر تعديل 19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 02:28 PM

"الأرصاد" يرفع درجة الإنذار بالرياض: أتربة مثارة ورياح نشطة مصحوبة بشبه انعدامٍ في الرؤية وتشمل محافظات عدة حتى الـ 6 مساءً





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رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار من أتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية؛ تبدأ بعد العاشرة صباحاً وتستمر للسادسة مساءً.

وتشمل الحالة: الحريق والخرج والدرعية والدلم والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما ومرات.