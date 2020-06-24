النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "حميدتي": لهذا السبب سنقوم بوزن النساء في مطار الخرطوم

في تحذير صارم لتجار السودان

كشف نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن السلطات سترابط بمطار الخرطوم منعاً لاستخدام النساء في تهريب ذهب البلاد.

وحسب فيديو بثته وكالة السودان للأنباء "سونا"، قال حميدتي: "سوف نكون مرابطين في مطار الخرطوم ولن نسمح بتهريب الذهب كما كان يحدث سابقاً".

وحذّر التجار الذين يستخدمون النساء في تجارة الذهب، وقال وضعنا ضوابط صارمة لمنع ذلك.

وقال حميدتي، في اجتماع عُقد يوم الثلاثاء للجمعية العمومية للمحفظة التمويلية التجارية المختصة بتوفير السلع الإستراتيجية في السودان: "هنالك تحايل، المرأة تملأ يديها ذهباً تمشي دبي، نخليها تمشي، لكن عندنا ميزان في المطار بنوزنها أمشي ما هي بكرة بتجي راجعة.. تجي دون ذهب والله عشرة سنة سجن".

وأضاف حميدتي: "نجدد التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد وتهريب الذهب، وستشهد الأيام المقبلة ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي التي ستسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية، ختاما نُشيد بكل المساهمين وبدورهم في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الإستراتيجية".

السودان مطار الخرطوم

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. "حميدتي": لهذا السبب سنقوم بوزن النساء في مطار الخرطوم
سبق

كشف نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن السلطات سترابط بمطار الخرطوم منعاً لاستخدام النساء في تهريب ذهب البلاد.

وحسب فيديو بثته وكالة السودان للأنباء "سونا"، قال حميدتي: "سوف نكون مرابطين في مطار الخرطوم ولن نسمح بتهريب الذهب كما كان يحدث سابقاً".

وحذّر التجار الذين يستخدمون النساء في تجارة الذهب، وقال وضعنا ضوابط صارمة لمنع ذلك.

وقال حميدتي، في اجتماع عُقد يوم الثلاثاء للجمعية العمومية للمحفظة التمويلية التجارية المختصة بتوفير السلع الإستراتيجية في السودان: "هنالك تحايل، المرأة تملأ يديها ذهباً تمشي دبي، نخليها تمشي، لكن عندنا ميزان في المطار بنوزنها أمشي ما هي بكرة بتجي راجعة.. تجي دون ذهب والله عشرة سنة سجن".

وأضاف حميدتي: "نجدد التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد وتهريب الذهب، وستشهد الأيام المقبلة ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي التي ستسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية، ختاما نُشيد بكل المساهمين وبدورهم في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الإستراتيجية".

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
11:37 AM

بالفيديو.. "حميدتي": لهذا السبب سنقوم بوزن النساء في مطار الخرطوم

في تحذير صارم لتجار السودان

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
3,171

كشف نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أن السلطات سترابط بمطار الخرطوم منعاً لاستخدام النساء في تهريب ذهب البلاد.

وحسب فيديو بثته وكالة السودان للأنباء "سونا"، قال حميدتي: "سوف نكون مرابطين في مطار الخرطوم ولن نسمح بتهريب الذهب كما كان يحدث سابقاً".

وحذّر التجار الذين يستخدمون النساء في تجارة الذهب، وقال وضعنا ضوابط صارمة لمنع ذلك.

وقال حميدتي، في اجتماع عُقد يوم الثلاثاء للجمعية العمومية للمحفظة التمويلية التجارية المختصة بتوفير السلع الإستراتيجية في السودان: "هنالك تحايل، المرأة تملأ يديها ذهباً تمشي دبي، نخليها تمشي، لكن عندنا ميزان في المطار بنوزنها أمشي ما هي بكرة بتجي راجعة.. تجي دون ذهب والله عشرة سنة سجن".

وأضاف حميدتي: "نجدد التزام الحكومة بتطبيق القانون والعقوبات الرادعة تجاه من يتلاعبون باقتصاد البلاد وتهريب الذهب، وستشهد الأيام المقبلة ضخ أموال كبيرة من الدولار في خزانة البنك المركزي التي ستسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية، ختاما نُشيد بكل المساهمين وبدورهم في الإيفاء بالمتطلبات المعيشية من خلال توفير السلع الإستراتيجية".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,358
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,148
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,513

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة