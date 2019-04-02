التقاعد" تطلق خدمة "العناية بالعملاء"

في إطار سعيها لتقديم خدمات مميزة لعملائها وفق استراتيجيتها 2022، قامت المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق خدمة "العناية بالعملاء".

وتتيح هذه الخدمة تقديم جميع طلبات الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى الخاصة بالعملاء عن طريق بوابة واحدة بهدف تحسين عملية استقبال هذه الطلبات وسهولة متابعتها، وتقديم خدمة ذات جودة عالية تسهم في تحقيق رضا العملاء.

وصرّح مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأمينية بالمؤسسة الأستاذ عبدالله الشليخي أن إطلاق خدمة "العناية بالعملاء" يأتي حرصاً من المؤسسة على رضا العميل وضمان تقديم الخدمة المميزة التي جعلتها استراتيجية المؤسسة 2022 أحد أهدافها الرئيسة. كما تهدف الخدمة إلى تحقيق الربط والتكامل الآلي بين هذه الخدمة وبين أنظمة المؤسسة الأخرى الموجهة لخدمة العميل.

وأوضح "الشليخي" أن هذه الخدمة يمكن الدخول عليها من موقع المؤسسة الإلكتروني www.pension.gov.sa والضغط بعد ذلك على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة "العناية بالعملاء".

وأضاف "الشليخي" أنه تم تصنيف طلبات بوابة العناية بالعملاء إلى ثلاثة أنواع؛ وهي تقديم مقترح أو استفسار أو شكوى، وبعد اختيار العميل لأحدها يستكمل العميل طلبه بكل يسر وسهولة. حيث يتم بعد ذلك توجيه الطلب إلى الإدارة المعنية للرد على العميل بأسرع وقت ممكن.