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"الأمن البيئي" توقف 17 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفاً لنظام البيئة، (13) مواطناً و(3) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيماً من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (316) متناً من الإبل و(120) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي الجوف وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"الأمن البيئي" توقف 17 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفاً لنظام البيئة، (13) مواطناً و(3) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيماً من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (316) متناً من الإبل و(120) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي الجوف وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:55 PM

"الأمن البيئي" توقف 17 مخالفاً لارتكابهم مخالفات رعي

طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفاً لنظام البيئة، (13) مواطناً و(3) مقيمين من الجنسية السودانية ومقيماً من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (316) متناً من الإبل و(120) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقتي الجوف وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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