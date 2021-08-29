النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأسبوع في 10 صور: انفجارات في "كابول".. وحرائق وفيضانات في الولايات المتحدة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مرة أخرى تتصدر أفغانستان المشهد بعد انفجار مميت قرب مطار العاصمة، فيما كانت الولايات المتحدة على موعد مع إعصار وفيضان وحريق غابات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- متطوعون يبحثون عن ناجين بعد أن غمرت المياه شوارع نيوجيرزي إثر عاصفة هنري التي ضربت الساحل الشرقي الأمريكي



2- فيضانات قاتلة تضرب ولاية تينيسي الأمريكية وأضرار هائلة في المنازل والطرق والمركبات



3- رجل الإطفاء يكافح للسيطرة على عشرات الأشجار المشتعلة في حرائق الغابات بكاليفورنيا الأمريكية



4- ليست لوحة مرسومة.. بل جزء من المعاناة التي تعيشها بعض مناطق كاليفورنيا مع حرائق الغابات المستعرة



5- امرأة أفغانية تبكي بحرقة بعد إصابتها في الانفجار المميت الذي وقع خارج مطار كابول



6- اللاعب البارالمبي المصري إبراهيم حمدتو يخطف الأنظار في طوكيو كأول لاعب يلعب تنس الطاولة بفمه لفقدانه ذراعيه



7- ضابط يحاول اصطياد دب تسلق أحد المنازل في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية



8- بركان فاغرادالسفيال ينفث حممه الملتهبة مجددًا في أيسلندا



9- الشمس تسطع فوق منارة لابيردغي في بريتاني بفرنسا



10- البدر في تمامه يظهر فوق معبد بوسيدون بالقرب من أثينا باليونان





الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأسبوع في 10 صور: انفجارات في "كابول".. وحرائق وفيضانات في الولايات المتحدة
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مرة أخرى تتصدر أفغانستان المشهد بعد انفجار مميت قرب مطار العاصمة، فيما كانت الولايات المتحدة على موعد مع إعصار وفيضان وحريق غابات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- متطوعون يبحثون عن ناجين بعد أن غمرت المياه شوارع نيوجيرزي إثر عاصفة هنري التي ضربت الساحل الشرقي الأمريكي



2- فيضانات قاتلة تضرب ولاية تينيسي الأمريكية وأضرار هائلة في المنازل والطرق والمركبات



3- رجل الإطفاء يكافح للسيطرة على عشرات الأشجار المشتعلة في حرائق الغابات بكاليفورنيا الأمريكية



4- ليست لوحة مرسومة.. بل جزء من المعاناة التي تعيشها بعض مناطق كاليفورنيا مع حرائق الغابات المستعرة



5- امرأة أفغانية تبكي بحرقة بعد إصابتها في الانفجار المميت الذي وقع خارج مطار كابول



6- اللاعب البارالمبي المصري إبراهيم حمدتو يخطف الأنظار في طوكيو كأول لاعب يلعب تنس الطاولة بفمه لفقدانه ذراعيه



7- ضابط يحاول اصطياد دب تسلق أحد المنازل في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية



8- بركان فاغرادالسفيال ينفث حممه الملتهبة مجددًا في أيسلندا



9- الشمس تسطع فوق منارة لابيردغي في بريتاني بفرنسا



10- البدر في تمامه يظهر فوق معبد بوسيدون بالقرب من أثينا باليونان





29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
02:01 AM

الأسبوع في 10 صور: انفجارات في "كابول".. وحرائق وفيضانات في الولايات المتحدة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
1
4,006

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مرة أخرى تتصدر أفغانستان المشهد بعد انفجار مميت قرب مطار العاصمة، فيما كانت الولايات المتحدة على موعد مع إعصار وفيضان وحريق غابات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- متطوعون يبحثون عن ناجين بعد أن غمرت المياه شوارع نيوجيرزي إثر عاصفة هنري التي ضربت الساحل الشرقي الأمريكي



2- فيضانات قاتلة تضرب ولاية تينيسي الأمريكية وأضرار هائلة في المنازل والطرق والمركبات



3- رجل الإطفاء يكافح للسيطرة على عشرات الأشجار المشتعلة في حرائق الغابات بكاليفورنيا الأمريكية



4- ليست لوحة مرسومة.. بل جزء من المعاناة التي تعيشها بعض مناطق كاليفورنيا مع حرائق الغابات المستعرة



5- امرأة أفغانية تبكي بحرقة بعد إصابتها في الانفجار المميت الذي وقع خارج مطار كابول



6- اللاعب البارالمبي المصري إبراهيم حمدتو يخطف الأنظار في طوكيو كأول لاعب يلعب تنس الطاولة بفمه لفقدانه ذراعيه



7- ضابط يحاول اصطياد دب تسلق أحد المنازل في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية



8- بركان فاغرادالسفيال ينفث حممه الملتهبة مجددًا في أيسلندا



9- الشمس تسطع فوق منارة لابيردغي في بريتاني بفرنسا



10- البدر في تمامه يظهر فوق معبد بوسيدون بالقرب من أثينا باليونان





اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,115
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,728
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,608

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة