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"سيارة 2030 الفارهة" في الرياض.. "آل الشيخ": "احجز.. حبة واحدة في العالم!"

توقعات بسعر خيالي وموافقة ولي العهد على تراخيص لبيع 1200 سيارة بالمعرض

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أنه سيجري بيع سيارة فارهة تحمل اسم "2030"، في مزاد يُقام بمعرض فريد للسيارات تستضيفه الرياض، يوم الخميس المقبل.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر مقطع فيديو نشره "آل الشيخ"، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على موقع "تويتر"، السيارة وهي مغلفة بالكامل؛ مبينًا أن اسمها هو "2030"؛ في إشارة إلى "رؤية 2030"، خطة التغيير العملاقة التي تعمل عليها السعودية وتحمل الاسم ذاته.

وقال: "سيارة مسمينها 2030، حبة واحدة في العالم! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد… لا حد يقول ما لقيت تذكرة… احجز من الآن".

وجذبت السيارة الجديدة الأنظار إليها، قبل أن تُعرف الشركة المصنّعة لها أو سنة صنعها، أو أي من مواصفاتها، ويبدو أنها ستتصدر قائمة السيارات المباعة في المعرض من حيث القيمة؛ حيث يُعتقد أن سعرها سيكون خياليًا ويفوق كل التوقعات.

وفي وقت سابق، قال "آل الشيخ" إنه حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في "موسم الرياض".

ويعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة؛ في حدث قد لا يتكرر كثيرًا في المنطقة.

وينطلق المعرض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وسيكون متاحًا أمام الزوار من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساء.

سيارة 2030 الفارهة الرياض تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سيارة 2030 الفارهة" في الرياض.. "آل الشيخ": "احجز.. حبة واحدة في العالم!"
سبق

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أنه سيجري بيع سيارة فارهة تحمل اسم "2030"، في مزاد يُقام بمعرض فريد للسيارات تستضيفه الرياض، يوم الخميس المقبل.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر مقطع فيديو نشره "آل الشيخ"، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على موقع "تويتر"، السيارة وهي مغلفة بالكامل؛ مبينًا أن اسمها هو "2030"؛ في إشارة إلى "رؤية 2030"، خطة التغيير العملاقة التي تعمل عليها السعودية وتحمل الاسم ذاته.

وقال: "سيارة مسمينها 2030، حبة واحدة في العالم! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد… لا حد يقول ما لقيت تذكرة… احجز من الآن".

وجذبت السيارة الجديدة الأنظار إليها، قبل أن تُعرف الشركة المصنّعة لها أو سنة صنعها، أو أي من مواصفاتها، ويبدو أنها ستتصدر قائمة السيارات المباعة في المعرض من حيث القيمة؛ حيث يُعتقد أن سعرها سيكون خياليًا ويفوق كل التوقعات.

وفي وقت سابق، قال "آل الشيخ" إنه حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في "موسم الرياض".

ويعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة؛ في حدث قد لا يتكرر كثيرًا في المنطقة.

وينطلق المعرض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وسيكون متاحًا أمام الزوار من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساء.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
10:39 AM

"سيارة 2030 الفارهة" في الرياض.. "آل الشيخ": "احجز.. حبة واحدة في العالم!"

توقعات بسعر خيالي وموافقة ولي العهد على تراخيص لبيع 1200 سيارة بالمعرض

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أيمن حسن - الرياض
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6,817

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أنه سيجري بيع سيارة فارهة تحمل اسم "2030"، في مزاد يُقام بمعرض فريد للسيارات تستضيفه الرياض، يوم الخميس المقبل.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهر مقطع فيديو نشره "آل الشيخ"، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على موقع "تويتر"، السيارة وهي مغلفة بالكامل؛ مبينًا أن اسمها هو "2030"؛ في إشارة إلى "رؤية 2030"، خطة التغيير العملاقة التي تعمل عليها السعودية وتحمل الاسم ذاته.

وقال: "سيارة مسمينها 2030، حبة واحدة في العالم! بتنعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد… لا حد يقول ما لقيت تذكرة… احجز من الآن".

وجذبت السيارة الجديدة الأنظار إليها، قبل أن تُعرف الشركة المصنّعة لها أو سنة صنعها، أو أي من مواصفاتها، ويبدو أنها ستتصدر قائمة السيارات المباعة في المعرض من حيث القيمة؛ حيث يُعتقد أن سعرها سيكون خياليًا ويفوق كل التوقعات.

وفي وقت سابق، قال "آل الشيخ" إنه حصل على موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وعلى جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في "موسم الرياض".

ويعتبر المعرض بمثابة محطة لعشاق السيارات ومحبي قطع التعديل والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة والنادرة؛ في حدث قد لا يتكرر كثيرًا في المنطقة.

وينطلق المعرض يوم الخميس المقبل الموافق 21 نوفمبر، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر، وسيكون متاحًا أمام الزوار من الساعة 12 ظهرًا حتى 11 مساء.

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