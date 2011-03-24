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صرف 8 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير

إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين

صرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب الماضي بمبلغ 8.738.137 ريالًا.

وأوضحت الإدارة أن هذا المبلغ يمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4.632.293 ريالًا للطلاب، و4.105.844 ريالًا للطالبات.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة.

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صرف 8 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير
سبق

صرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب الماضي بمبلغ 8.738.137 ريالًا.

وأوضحت الإدارة أن هذا المبلغ يمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4.632.293 ريالًا للطلاب، و4.105.844 ريالًا للطالبات.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
12:18 PM

صرف 8 ملايين ريال مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير

إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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صرفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رجب الماضي بمبلغ 8.738.137 ريالًا.

وأوضحت الإدارة أن هذا المبلغ يمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، بواقع 4.632.293 ريالًا للطلاب، و4.105.844 ريالًا للطالبات.

وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة تركي البكري، أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة.

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