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للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين

السلطات تحاول إنقاذ 22 عاملاً محتجزين تحت الأرض منذ يومين

تحاول السلطات الصينية إنقاذ 22 عاملاً محتجزين تحت الأرض منذ نحو يومين، بسبب وقوع انفجار داخل منجم للذهب، شرقي البلاد، تسبب في قطع الاتصال بالعاملين داخله، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أكثر من 300 فرد إنقاذ يعملون على قدم وساق من أجل إخراج العمال العالقين داخل المنجم.

ووقع الانفجار في منجم ذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ، ونتج عنها أضرار كبيرة أدت إلى انقطاع كابلات الاتصالات.

وتسبب ذلك في قطع الاتصال بين أفراد الإنقاذ والعمال العالقين داخل المنجم أو حتى تحديد أماكن وجودهم في الداخل.

وتعد الصين ثاني أكبر منتج للذهب، بحسب تقارير صحفية، تشير إلى أن الذهب الذي أنتجته مناجمها عام 2019 كان يمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.

ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن هذا الحادث هو الثاني خلال شهرين، مشيرة إلى وقوع حادث آخر تسبب في مصرع 18عاملاً داخل منجم للفحم في جنوب غرب البلاد.

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للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين
سبق

تحاول السلطات الصينية إنقاذ 22 عاملاً محتجزين تحت الأرض منذ نحو يومين، بسبب وقوع انفجار داخل منجم للذهب، شرقي البلاد، تسبب في قطع الاتصال بالعاملين داخله، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أكثر من 300 فرد إنقاذ يعملون على قدم وساق من أجل إخراج العمال العالقين داخل المنجم.

ووقع الانفجار في منجم ذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ، ونتج عنها أضرار كبيرة أدت إلى انقطاع كابلات الاتصالات.

وتسبب ذلك في قطع الاتصال بين أفراد الإنقاذ والعمال العالقين داخل المنجم أو حتى تحديد أماكن وجودهم في الداخل.

وتعد الصين ثاني أكبر منتج للذهب، بحسب تقارير صحفية، تشير إلى أن الذهب الذي أنتجته مناجمها عام 2019 كان يمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.

ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن هذا الحادث هو الثاني خلال شهرين، مشيرة إلى وقوع حادث آخر تسبب في مصرع 18عاملاً داخل منجم للفحم في جنوب غرب البلاد.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
11:57 PM

للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين

السلطات تحاول إنقاذ 22 عاملاً محتجزين تحت الأرض منذ يومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحاول السلطات الصينية إنقاذ 22 عاملاً محتجزين تحت الأرض منذ نحو يومين، بسبب وقوع انفجار داخل منجم للذهب، شرقي البلاد، تسبب في قطع الاتصال بالعاملين داخله، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أكثر من 300 فرد إنقاذ يعملون على قدم وساق من أجل إخراج العمال العالقين داخل المنجم.

ووقع الانفجار في منجم ذهب قيد الإنشاء في تشيشي بمقاطعة شاندونغ، ونتج عنها أضرار كبيرة أدت إلى انقطاع كابلات الاتصالات.

وتسبب ذلك في قطع الاتصال بين أفراد الإنقاذ والعمال العالقين داخل المنجم أو حتى تحديد أماكن وجودهم في الداخل.

وتعد الصين ثاني أكبر منتج للذهب، بحسب تقارير صحفية، تشير إلى أن الذهب الذي أنتجته مناجمها عام 2019 كان يمثل نسبة 11 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من المعدن الأصفر.

ولفتت الصحيفة الصينية إلى أن هذا الحادث هو الثاني خلال شهرين، مشيرة إلى وقوع حادث آخر تسبب في مصرع 18عاملاً داخل منجم للفحم في جنوب غرب البلاد.

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