النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة والضريبة والجمارك" تنشر قرار ضوابط ومتطلبات الفوترة الإلكترونية

دعت جميع المكلفين من قطاع الأعمال للاطلاع على تفاصيله

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت أن تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

أما المرحلة الثانية فهي: "مرحلة التكامل والربط" التي ستنفَّذ بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م، وستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وأنظمة الهيئة. وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ودعت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع إلى الاطلاع على هذا القرار، والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري. كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل الميسر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال الرابط: (اضغط هنا).

يُذكر أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلاً عن دورها في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد نشرت في الثامن عشر من مارس الماضي مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ وذلك من أجل استطلاع آراء العموم والمهتمين.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة والضريبة والجمارك" تنشر قرار ضوابط ومتطلبات الفوترة الإلكترونية
سبق

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت أن تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

أما المرحلة الثانية فهي: "مرحلة التكامل والربط" التي ستنفَّذ بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م، وستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وأنظمة الهيئة. وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ودعت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع إلى الاطلاع على هذا القرار، والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري. كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل الميسر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال الرابط: (اضغط هنا).

يُذكر أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلاً عن دورها في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد نشرت في الثامن عشر من مارس الماضي مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ وذلك من أجل استطلاع آراء العموم والمهتمين.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
10:37 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تنشر قرار ضوابط ومتطلبات الفوترة الإلكترونية

دعت جميع المكلفين من قطاع الأعمال للاطلاع على تفاصيله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
615

نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم القرار الخاص بالضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأوضحت أن تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى: "مرحلة الإصدار" التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداء من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

أما المرحلة الثانية فهي: "مرحلة التكامل والربط" التي ستنفَّذ بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023م، وستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وأنظمة الهيئة. وتتطلب الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بالمرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية، وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ودعت الهيئة جميع المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة البيع إلى الاطلاع على هذا القرار، والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها؛ للتأكد من استعدادهم قبل بدء تطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المقرر في الرابع من ديسمبر من العام الجاري. كما تدعو الهيئة قطاع الأعمال لاستعراض الدليل الميسر لتنفيذ متطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) من خلال الرابط: (اضغط هنا).

يُذكر أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) تهدف إلى دعم المكلفين من قطاع الأعمال على الوفاء بواجباتهم، ورفع نسبة الالتزام الضريبي، فضلاً عن دورها في الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد نشرت في الثامن عشر من مارس الماضي مسودة الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ وذلك من أجل استطلاع آراء العموم والمهتمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,111
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,767
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,652
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,371

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة