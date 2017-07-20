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بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس

أعلنت وزارة التعليم صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس، ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وكان التعميم قد أثار استياء المعلمين بعد تداوله، وتسبب في تداول بعض عبارات وصور التهكم على القرار.

وكانت وزارة التعليم قد وجَّهت مديري التعليم بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة، يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة، ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

ونص التعميم الذي أصدره مساعد وزير التعليم على أن يكون من مهام اللجنة عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، إضافة لتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.

وجاء التعميم بناء على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية، الذي تضمنت توصياته أن تُشكَّل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.

عبدالله البرقاوي الطائف سعود الدعجاني جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس
سبق

أعلنت وزارة التعليم صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس، ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وكان التعميم قد أثار استياء المعلمين بعد تداوله، وتسبب في تداول بعض عبارات وصور التهكم على القرار.

وكانت وزارة التعليم قد وجَّهت مديري التعليم بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة، يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة، ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

ونص التعميم الذي أصدره مساعد وزير التعليم على أن يكون من مهام اللجنة عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، إضافة لتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.

وجاء التعميم بناء على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية، الذي تضمنت توصياته أن تُشكَّل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
07:48 PM
اخر تعديل
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
10:11 PM

بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
77
33,394

أعلنت وزارة التعليم صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس، ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وكان التعميم قد أثار استياء المعلمين بعد تداوله، وتسبب في تداول بعض عبارات وصور التهكم على القرار.

وكانت وزارة التعليم قد وجَّهت مديري التعليم بتشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة، يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة، ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة.

ونص التعميم الذي أصدره مساعد وزير التعليم على أن يكون من مهام اللجنة عمل خطة لتنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك متابعة الحركة المرورية أمام المدرسة في بداية اليوم الدراسي ونهايته، إضافة لتفعيل البرامج التوعوية الخاصة بركوب الحافلات والعبور الآمن للطريق.

وجاء التعميم بناء على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للسلامة المرورية، الذي تضمنت توصياته أن تُشكَّل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة.

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