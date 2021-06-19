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روسيا.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين في تحطم طائرة بمقاطعة كيميروفو

الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب 13 آخرون، من جرّاء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، عن مصدرٍ في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفّذت "هبوطاً حاداً"؛ ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين.

وأعلنت السلطات المحلية أن الحادث المأساوي خلف أربعة قتلى و15 جريحاً؛ أربعة منهم في حالة حرجة.

مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا، أكّد أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتاً إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وقالت النيابة إن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.

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روسيا.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين في تحطم طائرة بمقاطعة كيميروفو
سبق

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب 13 آخرون، من جرّاء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، عن مصدرٍ في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفّذت "هبوطاً حاداً"؛ ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين.

وأعلنت السلطات المحلية أن الحادث المأساوي خلف أربعة قتلى و15 جريحاً؛ أربعة منهم في حالة حرجة.

مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا، أكّد أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتاً إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وقالت النيابة إن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
10:38 AM

روسيا.. مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين في تحطم طائرة بمقاطعة كيميروفو

الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب 13 آخرون، من جرّاء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت، عن مصدرٍ في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفّذت "هبوطاً حاداً"؛ ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين.

وأعلنت السلطات المحلية أن الحادث المأساوي خلف أربعة قتلى و15 جريحاً؛ أربعة منهم في حالة حرجة.

مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا، أكّد أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، لافتاً إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وقالت النيابة إن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.

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